Переговоры между делегациями Украины и РФ: чем завершились – что будет дальше

Первый раунд переговоров между делегациями Украины и России завершился. Что можно сказать по итогам, известным на данный момент? Какие варианты развития ситуации кажутся наиболее вероятными? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к эксперту.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Время играет на стороне Украины

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли отмечает, что первый раунд переговоров между делегациями Украины и России ожидаемо закончился ничем.

"У сторон – абсолютно разные позиции. Свои требования Путин передал ранее через президента Франции Макрона, с которым говорил сегодня около полутора часов. Сводятся они к разоружению и "денацификации" Украины, не вступлению нашей страны в НАТО, признанию Крыма российским и так далее. В принципе – те же требования и цели, которые Путин оглашал ранее, до вторжения. И как повод для вторжения. Естественно, Украина на них пойти не может. Тем более, после открытого вторжения России, колоссальных ударов ракетами и не только по военным объектам, но и по гражданским, массовых жертв. Мы видим единение украинского общества в отражении российской агрессии, – подчеркивает Максим Яли. – Кто-то берет в руки оружие, а кто-то, как безоружные, мирные граждане во временно захваченном Бердянске, выходят к российским захватчикам, поют Гимн Украины и кричат: "Оккупанты – уходите!". Это, кстати, подействовало деморализующее – россияне убрались вон".

Эксперт акцентирует, что время играет на стороне Украины. К нам идет массовая помощь со стороны Запада, в том числе военная, а Россия в это же время пожинает последствия убийственных санкций.

"Общественное мнение в ЕС, США, огромном количестве стран колоссально изменилось после того, как они увидели, как украинский народ отважно сопротивляется оккупантам. Потому к нам идет в огромных количествах военная, гуманитарная, финансовая помощь, – отмечает Максим Яли. – Даже такие страны как нейтральная Швеция вводит санкции против РФ и передает нам военное обмундирование. Последний раз она оказывала военную помощь Финляндии в 1939 году, когда та противостояла агрессии со стороны СССР. Страны, которые ранее отказывались поставлять нам оружие и вводить жесткие санкции против России (те же Франция, Германия), изменили свое мнение. Украине передают в том числе "Стингеры", что крайне важно, учитывая, что ПВО – наше слабое звено, особенно после подлых ударов ракетам со стороны РФ утром 24 февраля".

Россия будет накалять – Путин в бешенстве, Блицкриг провален

Политолог уверен, что впереди – еще не один раунд переговоров. Он поясняет, что в дипломатии изначально, особенно среди воюющих сторон, изначально озвучиваются нереалистичные позиции. Ну а потом, как говорится, сходятся где-то "посередине".

"На это, думаю, надеется и Кремль. С сегодняшнего дня российская экономика вошла в крутое пике. Каждые сутки работают на нас – и против страны-агрессора. Мы получаем больше помощи – Россия больше санкций и экономических потерь. Происходит изоляция российской экономики. Причем, я уверен, самые жесткие санкции еще впереди", – говорит Максим Яли.

По его словам, прогнозировать, как будут идти следующие, переговоры пока сложно. Всё будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация на фронте.

"Россия будет накалять. Что мы уже видим по вечерним авиа налетам и ракетным ударам, в том числе по Броварам. Путин в бешенстве. Блицкриг провален. И вместо победного парада на Крещатике 27 февраля, когда в РФ отмечается День Сил специальных операций (а именно так Путин величает войну против Украины), захватчики получили мощнейший отпор. В ближайшее время будет жарко. А итог войны, будет решаться именно в Киеве. В том, как долго мы сумеем отстаивать столицу. Надеемся на ВСУ, на всех, кто сейчас сражается с агрессором. Готовимся к новым переговорам. Важно, что мы не струсили, не капитулировали. Уверенность всего народа придает уверенности и нашему руководству, лично президенту Зеленскому для проведения более жесткой линии на переговорах с агрессором. С позиции сильной стороны. И с каждым днем сопротивления наши переговорные позиции будут лишь усиливаться", – резюмирует Максим Яли.

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