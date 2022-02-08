Переговоры Макрона в двух столицах: чего ждать от дипломатического вояжа президента Франции

Переговорный понедельник. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Уже во вторник Макрона ждут в Киеве, который и в понедельник принимал очередной дипломатический десант (та же глава МИД Германии Анналена Бербок). Что можно сказать по итогам встреч, прошедших 7 февраля? Какие перспективы у встреч, намеченных на сегодня? Когда ждать (и ждать ли) реально прорыва?

Эммануэль Макрон. Фото: сайт Кремля

Активность США и Великобритании заставили Старую Европу к жесту солидарности против российской агрессии

По мнению политолога Владимира Цыбулько, визиты французского президента Макрона в Москву и затем в Киев, а также визит главы германского внешнеполитического ведомства Аналены Бербок в Киев с точки зрения украинского эго выглядят как работа на украинский результат. Но у староевропейцев, подчеркивает эксперт, свое эго.

"И Франция, и Германия имеют горький безрезультатный опыт в Норманди-формате. И выглядит так, что не в Норманди скрывается развязка русского тупика и Украины, – отмечает политолог. – Скорее всего, активность США и Великобритании заставили Старую Европу к жесту солидарности против российской агрессии".

К тому же, напоминает Владимир Цыбулько, у Макрона уже весной – непонятная перспектива с выборами. А у канцлера ФРГ Шольца, который после разведки Бербок должен также появиться в Киеве, не понятная перспектива с "Северным потоком-2". Хотя от декларации Байдена-Меркель, гарантирующей СП-2 неприкосновенность, он не отступает.

"Похоже, мы видим тактические шаги, оттягивание времени в надежде, что экономическая катастрофа скорее добьет Путина, чем потребуется применение войск. Европа тянет паузу", – резюмирует Владимир Цыбулько.

Дипломатического прорыва от встречи Зеленского с Макроном ждать не стоит

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко считает, что итоги визита Бербок в Украину и Макрона в Россию стоит разделять, так как они несут разные политические цели.

"Так, визит Бербок имел дипломатический и декларативный характер, в рамках которого обсуждались вопросы энергетики и безопасности, в том числе и финансовой. И тема безопасности звучала именно в контексте возможной атаки РФ на Украину (которая постоянно переносится, если верить западным СМИ). При этом итоги встречи указывают на главное: Германия Украине запрашиваемого оружия не даст, но общую информационную повестку пассивно поддерживает", – отмечает Ева Антоненко.

А вот переговоры Макрона и Путина, по ее мнению, проходили в совсем другом политическом контексте: у президента Франции весной выборы, и есть вероятность, что для укрепления своих позиций в их преддверии он намеревается выступить миротворцем, подобным Саркози в 2008 году.

"На встрече в Москве в контексте Украины обсуждалась не вероятность российской агрессии, а именно вопрос деэскалации на Донбассе. И крайне показательным на переговорах стало общение на "ты" между президентами, – подчеркивает эксперт. – По итогам встречи Макрон заявил, что главным в нынешних условиях считает деэскалацию и договоренности о конкретных мерах в этом направлении. И уточнил, что планирует общаться с Зеленским именно в этом контексте. Также на встрече со стороны Путина прозвучала приверженность Минским соглашениям, а Макрон анонсировал подвижки в выполнении политической их части, отметив наличие в них чувствительных вопросов по конституционной реформе, особому статусу и выборам".

При этом, акцентирует Ева Антоненко, Макрон не сказал ни слова по теме вторжения России или о том, что "Минск" может не работать. И в этом – главное отличие его риторики от американской, и частично – от германской.

"Поэтому с высокой вероятностью на сегодняшней встрече с Зеленским Макрон будет обсуждать именно вопрос выполнения Минских соглашений в том виде, в котором они существуют, – прогнозирует эксперт. – Однако дипломатического прорыва здесь ждать не стоит, поскольку Украина входит в сферу влияния США, а именно они с Великобританией продвигают сейчас информацию о нападении России на Украину. Поэтому позиция Макрона, переводящая внимание именно на вопрос деэскалации на Донбассе, может быть преподнесена частью западного сообщества не как миротворческая, а как пророссийская – в силу желания договориться с РФ в вопросе. А противоречия между Францией и США только углубятся".

Тот факт, что Макрон лично встречался с Путиным, а 8 февраля намерен встретиться с Зеленским, свидетельствует о заинтересованности в разрешении ситуации

Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Максим Степаненко считает предсказуемым, что на встрече президентов РФ и Франции обсуждалась ситуация вокруг Украины. В том числе в ракурсе предстоящей встречи советников глав нормандского формата.

"Есть определенный оптимизм, что в ситуации нагнетания между Западом и РФ удастся всё же добиться подвижек по выполнение Минских соглашений. Что могло бы быть принято сторонами как разрядка ситуации. Но тут должны быть компромиссы как с российской стороны, так и с украинской, а не что-то одностороннее", – подчеркивает Максим Степаненко.

Он отмечает, что Макрон и Путин пытались выработать совместные позиции, чтобы следующая встреча в нормандском формате принесла сколь либо ощутимые плоды, а Минский процесс, наконец, сдвинулся с места.

"Тот факт, что Макрон лично встречался с Путиным, а 8 февраля намерен лично встретиться с Зеленским, свидетельствует о заинтересованности в разрешении ситуации. Есть вероятность, что лидеры видят окно возможностей, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. Ведь если бы речь шла о переговорах ради переговоров – можно было бы ограничиться телефонными звонками или встречами глав МИД", – поясняет эксперт.

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