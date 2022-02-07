Намерена ли РФ атаковать балтийские страны со стороны Беларуси: в НАТО оценили риски

Концентрация российских войск не только у украинской границы, но и в Беларуси есть насторживающих сигналом для НАТО, потому что возникает вероятность, что Москва может решиться на атаку балтийских государств, с которыми граничит Беларусь. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр оценил вероятность такого сценария со стороны России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет эстонское издание Maailm.

Роб Бауэр. Фото: из открытых источников

Роб Бауэр заявил, что в НАТО пока что исключают российское вторжения в страны Балтии.

Глава Военного комитета НАТО признал, что Россия продолжает увеличивать концентрацию своих войск в Беларуси. Отсюда возникают подозрения, что Москва может прибегнуть к силовому давлению на страны Балтии. В первую очередь на Литву, с которой граничит Беларусь. При этом в НАТО считают, что такое развитие событий есть маловероятным. Это было бы слишком самоуверенно для Кремля – открыто написать на страну НАТО, да еще и со стороны Беларуси. Поэтому в НАТО отбрасывают такую угрозу.

Бауэр подчеркнул, в Альянсе по-прежнему не теряют надежды, что все спорные и конфликтные вопросы, которые есть между НАТО и Россией удастся решить исключительно мирным дипломатическим путем.

Роб Бауэр добавил, в НАТО всегда выступали за то, чтобы вести мирный диалог с Россией. На это расчёт и сейчас. Но при этом Москва должна четко понимать, что нападение на одну из стран НАТО может иметь очень нехорошие последствия для самой России. Потому что НАТО точно даст жесткий ответ.

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