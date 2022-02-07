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Намерена ли РФ атаковать балтийские страны со стороны Беларуси: в НАТО оценили риски

Альянс пока не видит признаков, что РФ готова напасть на одну из стран НАТО

сегодня, 13:47
Автор:

Кравцев Сергей
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Концентрация российских войск не только у украинской границы, но и в Беларуси есть насторживающих сигналом для НАТО, потому что возникает вероятность, что Москва может решиться на атаку балтийских государств, с которыми граничит Беларусь. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр оценил вероятность такого сценария со стороны России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет эстонское издание Maailm.

Намерена ли РФ атаковать балтийские страны со стороны Беларуси: в НАТО оценили риски

Роб Бауэр. Фото: из открытых источников

Роб Бауэр заявил, что в НАТО пока что исключают российское вторжения в страны Балтии.

Глава Военного комитета НАТО признал, что Россия продолжает увеличивать концентрацию своих войск в Беларуси. Отсюда возникают подозрения, что Москва может прибегнуть к силовому давлению на страны Балтии. В первую очередь на Литву, с которой граничит Беларусь. При этом в НАТО считают, что такое развитие событий есть маловероятным. Это было бы слишком самоуверенно для Кремля – открыто написать на страну НАТО, да еще и со стороны Беларуси. Поэтому в НАТО отбрасывают такую угрозу. 

Бауэр подчеркнул, в Альянсе по-прежнему не теряют надежды, что все спорные и конфликтные вопросы, которые есть между НАТО и Россией удастся решить исключительно мирным дипломатическим путем.

Роб Бауэр добавил, в НАТО всегда выступали за то, чтобы вести мирный диалог с Россией. На это расчёт и сейчас. Но при этом Москва должна четко понимать, что нападение на одну из стран НАТО может иметь очень нехорошие последствия для самой России. Потому что НАТО точно даст жесткий ответ.

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Источник: https://maailm.postimees.ee/7448038/nato-sojalise-komitee-esimees-pole-marke-et-venemaa-plaaniks-runnata-baltimaid
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