logo

BTC/USD

116400

ETH/USD

4049.03

USD/UAH

41.39

EUR/UAH

48.19

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Перед саммитом Трампа и Путина у Украины пройдет решающая встреча с союзниками: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Перед саммитом Трампа и Путина у Украины пройдет решающая встреча с союзниками: детали

Представители США, Украины и ЕС встретятся в Великобритании, чтобы прояснить все позиции перед переговорами Путина и Трампа

9 августа 2025, 07:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании, чтобы согласовать позиции перед запланированной встречей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание "Axios", со ссылкой на три информированных источника.

Перед саммитом Трампа и Путина у Украины пройдет решающая встреча с союзниками: детали

Украина, ЕС и США. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники, СМИ отмечает, что идея проведения личной встречи в Великобритании возникла во время видеоконференции между американскими, украинскими и европейскими чиновниками в пятницу, 8 августа.

Украина и часть союзников по НАТО встревожены тем, что Трамп может согласиться на условия Путина без учета их позиций.

В среду Трамп провел телефонную конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, чтобы проинформировать их о результатах встречи своего спецпосланника Стива Уиткоффа с Путиным.

По информации издания, Уиткофф сказал участникам, что Путин готов закончить войну, если Украина согласится отдать Луганскую и Донецкую области, а также Крым.

По словам источников, по крайней мере некоторые участники, участвовавшие в созванивании, пришли к выводу, что Путин также согласен отказаться от претензий на частично оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Однако на следующий день, во время еще одной видеоконференции с высокопоставленными чиновниками Украины и Европы, Уиткофф уточнил, что Путин согласился лишь заморозить текущие позиции России в этих регионах.

Украинские чиновники подчеркивают, что не до конца понимают детали российского предложения и позицию США.

Один из представителей Украины сообщил "Axios", что даже, если Зеленский согласится на требования Путина, он будет вынужден объявить референдум, поскольку по Конституции Украины он не может отдавать территории.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин поручил озвучить Лукашенко свои тезисы для Запада: о чем идет речь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.axios.com/2025/08/08/trump-putin-uk-summit-ukraine
Теги:

Новости

Все новости