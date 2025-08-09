Перед саммитом Трампа и Путина у Украины пройдет решающая встреча с союзниками: детали

Высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании, чтобы согласовать позиции перед запланированной встречей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание "Axios", со ссылкой на три информированных источника.

Украина, ЕС и США. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники, СМИ отмечает, что идея проведения личной встречи в Великобритании возникла во время видеоконференции между американскими, украинскими и европейскими чиновниками в пятницу, 8 августа.

Украина и часть союзников по НАТО встревожены тем, что Трамп может согласиться на условия Путина без учета их позиций.

В среду Трамп провел телефонную конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, чтобы проинформировать их о результатах встречи своего спецпосланника Стива Уиткоффа с Путиным.

По информации издания, Уиткофф сказал участникам, что Путин готов закончить войну, если Украина согласится отдать Луганскую и Донецкую области, а также Крым.

По словам источников, по крайней мере некоторые участники, участвовавшие в созванивании, пришли к выводу, что Путин также согласен отказаться от претензий на частично оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Однако на следующий день, во время еще одной видеоконференции с высокопоставленными чиновниками Украины и Европы, Уиткофф уточнил, что Путин согласился лишь заморозить текущие позиции России в этих регионах.

Украинские чиновники подчеркивают, что не до конца понимают детали российского предложения и позицию США.

Один из представителей Украины сообщил "Axios", что даже, если Зеленский согласится на требования Путина, он будет вынужден объявить референдум, поскольку по Конституции Украины он не может отдавать территории.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин поручил озвучить Лукашенко свои тезисы для Запада: о чем идет речь.



