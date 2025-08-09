Путин поручил озвучить Лукашенко свои тезисы для Запада: о чем идет речь

Российский диктатор Владимир Путин уже как минимум два раза за последние 10 дней использовал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для озвучивания ряда нужных ему тезисов по внешней политике. Об этом рассказал соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Если отбросить словесный мусор, то ключевыми являются: готовность к торгу по украинскому вопросу. Где возможен даже обмен части территорий на политические уступки со стороны ЕС, США, НАТО. Второе – это желание таки продать Вашингтону ряд проектов сотрудничества. Ради этого возможен и пункт № 1. Третье – в условиях, когда "выложить на стол" успехи не получается, традиционный шантаж ядерным оружием, масштабированием войны и готовностью "воевать до Днепра". Последнее, на этом этапе", – отметил эксперт.

Игорь Тышкевич отмечает, главное же, что сквозило, это тема РФ как доминанты в регионе.

По словам эксперта, забавно это выглядит, особенно на фоне того, как российские интересы выбросили в Азербайджане, выбрасывают на Южном Кавказе, почти выбросили в Центральной Азии. В Молдове и даже Грузии 2025-й год станет сложный для россии. В Украине завязли. И остаётся Беларусь. Но и тут Лукашенко начинает оглядываться и смотреть, куда можно пойти погулять, хотя пока что контролируем.

Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Лукашенко в интервью изданию Time сделал ряд дерзких заявлений, в частности, относительно бывшего президента США Дональда Трампа.

Комментируя недавние заявления Трампа о мире в Украине, Лукашенко назвал американского политика "болтуном", "ничего не достигшим". По его словам, президент РФ Владимир Путин "может послать" Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – Александр Лукашенко заявил, что пока решил не баллотироваться на следующий президентский срок. Не видит на посту президента Беларуси и своего сына, которого называют его преемником.



