Перед приездом Зеленского военных в Луцке заставили выгребать лужи - СМИ (ВИДЕО)

Фото: 24 канал

Владимир Зеленский сегодня, 9 июля, посетит с рабочим визитом Волынскую область. В частности, он планирует заехать в место базирования 204 Севастопольской бригады тактической авиации в Луцке. Перед визитом президента военнослужащих заставили собственноручно убрать на территории все лужи. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на свои источники в воинской части.

К визиту верховного главнокомандующего в 204 Севастопольской бригаде, видимо, решили подойти со всей ответственностью. Здесь позаботились о том, чтобы ничто не омрачило приезд президента, даже лужи. В бой со стихией бросили солдат. Вооружившись самодельными вениками из листьев, а также пластиковыми бутылками и ведрами, они нанесли болоту, которое осталось после ливней, сокрушительный удар.

Кстати, лужи оказались не такими уж маленькими. Дело в том, что дорогу, которая ведет от летного поля к КПП не ремонтировали уже в течение 20 лет. Чтобы справиться с ямами военным понадобилось гораздо меньше. Сначала они вычерпали всю воду, затем осушили ямы, залили смолой и, в конечном итоге, засыпали все гравием.





Провести такой ремонт якобы приказало командование части, когда стало известно о визите Зеленского, сообщил журналистам источник.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какое состояние обнародовал в декларации президент Владимир Зеленский.

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