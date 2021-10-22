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Перечень обязательных профессий для вакцинации дополнят: Ляшко рассказал, кто еще будет обязан сделать прививки

Чиновник рассказал, кто из украинцев должен сделать прививку, чтобы попасть на работу

сегодня, 21:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что в профильном ведомстве собираются расширить перечень профессий, представителям которых обязательно нужно сделать прививку. Об этом чиновник рассказал в эфире программы "Свобода слова".

Перечень обязательных профессий для вакцинации дополнят: Ляшко рассказал, кто еще будет обязан сделать прививки

Виктор Ляшко (фото из открытых источников)

Министр заявил, что сегодня они делают все, чтобы пускать на работу только привитых. Такой перечень будет расширяться.

"Сегодня есть приказ Минздрава об определенном перечне профессий, вакцинация против ковиду которых является обязательной. В него вошли педагоги, представители центральных органов исполнительной власти, все министерства. Далее мы разрабатываем проект приказа, который проходит согласование. И в этот перечень дополнительно будут включены социальные работники, работники государственных предприятий, учреждений, организаций, а также представители критически важных сфер для функционирования экономики страны ", — заявил министр.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что Ляшко рассказал, когда в Украине могут отменить карантин. Карантин, который действует на территории Украины, может быть отменен весной 2022 года, однако при условии — необходимо делать прививки против коронавирусного заболевания. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время Международного форума "Креативная Украина 2021". Министр здравоохранения подчеркнул, что даже привитые граждане должны носить маски, потому что такие люди могут быть переносчиком возбудителя коронавирусной инфекции. Виктор Ляшко добавил, что вопрос отмены ношение масок, будет выноситься тогда, когда большая часть населения вакцинируется.


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Источник: https://youtu.be/9-JYfg5vKf4
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