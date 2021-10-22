Перечень обязательных профессий для вакцинации дополнят: Ляшко рассказал, кто еще будет обязан сделать прививки

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Лиля Воробьева
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что в профильном ведомстве собираются расширить перечень профессий, представителям которых обязательно нужно сделать прививку. Об этом чиновник рассказал в эфире программы "Свобода слова".
Виктор Ляшко (фото из открытых источников)
Министр заявил, что сегодня они делают все, чтобы пускать на работу только привитых. Такой перечень будет расширяться.
Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что Ляшко рассказал, когда в Украине могут отменить карантин. Карантин, который действует на территории Украины, может быть отменен весной 2022 года, однако при условии — необходимо делать прививки против коронавирусного заболевания. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время Международного форума "Креативная Украина 2021". Министр здравоохранения подчеркнул, что даже привитые граждане должны носить маски, потому что такие люди могут быть переносчиком возбудителя коронавирусной инфекции. Виктор Ляшко добавил, что вопрос отмены ношение масок, будет выноситься тогда, когда большая часть населения вакцинируется.
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