Пенсионерам пообещали доплаты к пенсиям: кто получит дополнительные деньги

С 2021 года в Украине планируют расширить круг пенсионеров, которые получают доплаты к пенсии. Если сейчас дополнительные деньги платят всем, кто старше 80 лет, то уже вскоре возрастной порог могут опустить до 75 лет. Об этом рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат Галина Третьякова.

Третьякова возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам соцполитики. Сейчас там совместно с Кабмином разрабатывают механизм, по которому доплаты к пенсиям смогут получить все украинцы, которые старше 75 лет.

Доплаты пенсионерам

"Мы сейчас ждем пятнадцатого сентября. Тогда должен быть внесен государственный бюджет. С министром финансов мы постоянно на контакте. Он пообещал, что надбавка для пенсионеров 75+ будет учтена. Так мы сможем помочь тем людям, которые работали во времена Советского Союза и сейчас имеют очень маленькую пенсию", - рассказала Третьякова.

Ранее в парламенте проголосовали закон, который позволил заплатить всем украинцам старше 80 лет по тысяче гривен. А в дальнейшем они пожизненно будут получать надбавку 500 гривен к пенсии.

Напомним, ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в Украине с 1 сентября повысили минимальную зарплату и минимальную пенсию.

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