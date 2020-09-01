kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.09.2020

BTC/USD

11912.27

ETH/USD

469.45

LTC/USD

62.56

НБУ 01.09.2020

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

33.23

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Пенсионерам пообещали доплаты к пенсиям: кто получит дополнительные деньги
commentss НОВОСТИ Все новости

Пенсионерам пообещали доплаты к пенсиям: кто получит дополнительные деньги

Расширить круг пенсионеров, которым положены доплаты к пенсиям, должны в 2021 году

сегодня, 13:44
Автор:

Виолетта Комаровская

С 2021 года в Украине планируют расширить круг пенсионеров, которые получают доплаты к пенсии. Если сейчас дополнительные деньги платят всем, кто старше 80 лет, то уже вскоре возрастной порог могут опустить до 75 лет. Об этом рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат Галина Третьякова.

Третьякова возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам соцполитики. Сейчас там совместно с Кабмином разрабатывают механизм, по которому доплаты к пенсиям смогут получить все украинцы, которые старше 75 лет. 

Пенсионерам пообещали доплаты к пенсиям: кто получит дополнительные деньги

Доплаты пенсионерам

"Мы сейчас ждем пятнадцатого сентября. Тогда должен быть внесен государственный бюджет. С министром финансов мы постоянно на контакте. Он пообещал, что надбавка для пенсионеров 75+ будет учтена. Так мы сможем помочь тем людям, которые работали во времена Советского Союза и сейчас имеют очень маленькую пенсию", - рассказала Третьякова.

Ранее в парламенте проголосовали закон, который позволил заплатить всем украинцам старше 80 лет по тысяче гривен. А в дальнейшем они пожизненно будут получать надбавку 500 гривен к пенсии. 

Напомним, ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в Украине с 1 сентября повысили минимальную зарплату и минимальную пенсию. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!