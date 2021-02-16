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Пенсионер пригрозил взорвать квартиру родителей Зеленского

"Взрыватель" находился в состоянии алкогольного опьянения

сегодня, 13:05
Автор:

Кириєнко Анна

В Кривом Роге милиция задержала пенсионера, который угрожал взорвать квартиру родителей Владимира Зеленского. Об этом сообщили на сайте регионального ГУНП.

Пенсионер пригрозил взорвать квартиру родителей Зеленского

Квартиру родителей Зеленского хотели взорвать - подробности. Фото: pp.userapi.com

Сообщается, что 59-летний мужчина заявил о готовности подорвать квартиру в многоэтажке Металлургического района.

Полиция быстро среагировала на вызов. Правоохранители поехали на указанное в телефонном разговоре место. Все закончилось хорошо. Многоэтажка осталась невредимой, как и ее жители.

Полиция разыскала "взрывателя". Им оказался обычный пенсионер. Сообщается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В гражданина не было намерений подрывать многоэтажку. Таким способом человек только хотел обратить внимание президента Украины. Житель Кривого Рога получает маленькую пенсию в размере 2000 гривен. Это его возмущает, потому пенсионер и хотел пообщаться с Владимиром Зеленским, а также высказать ему свое недовольство.

Мужчину доставили в отделение полиции. У него изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложном минировании.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Задержанного могут осудить на срок до шести лет за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский встретился в Киеве с украинскими моряками Stevia, которые в конце 2020-го года были захвачены пиратами в Гвинейском заливе. Подробности встречи читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных на Донбассе. Детали читайте здесь.


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Источник: https://dp.npu.gov.ua/news/podiji/policziya-krivogo-rogu-zatrimala-cholovika-yakij-povidomiv-pro-zaminuvannya-kvartiri-u-bagatopoverxivczi/
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