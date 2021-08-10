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Главная Новости Общество события Пенсии в Украине до конца года изменятся: кому и когда стоит ждать повышения
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Пенсии в Украине до конца года изменятся: кому и когда стоит ждать повышения

Размер пенсии поднимут с 1854 гривен до 1934 гривен

сегодня, 15:05
Автор:

Хмільовська Інна

До конца 2021 года украинских пенсионеров ожидает три этапа повышения пенсий для разных категорий. Пенсии вырастут с 1 октября и с 1 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Пенсии в Украине до конца года изменятся: кому и когда стоит ждать повышения

Пенсии в Украине, скриншот с видео

В ПФУ отмечают, что с 1 октября состоится установление выплаты до 400 грн. пенсионерам, которым исполнилось от 75 до 80 лет. Минимальный размер пенсионной выплаты устанавливается на уровне 2500 грн. Ранее планировалось, что выплаты начнутся с 1 июля, однако правительство решило отложить выплаты на конец года.

На 1 декабря запланировано повышение минимальной пенсии на 80 гривен с 1854 гривен до 1934 гривен. Соответственно вырастут размеры надбавок и доплат.

Кроме того, с 1 декабря минимальная зарплата вырастет с 6000 до 6500 гривен. Соответственно вырастет размер минимальной пенсии 65-летним с большим стажем до 2600 гривен.

Пенсии в Украине до конца года изменятся: кому и когда стоит ждать повышения - фото 2


Сейчас в Украине средний размер пенсии на 1 июля 2021 года составляет 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Шмыгаль рассказал, насколько с 1 июля вырастут военные пенсии и выплаты участникам боевых действий. Увеличение выплат коснется более 440 тысяч украинцев. Денис Шмыгаль назвал это решение инициативой президента Украины Владимира Зеленского. Дело в том, что еще в 2017 году были внесены изменения в закон об индексации денежных доходов населения. Через 4 года вопрос индексации пенсий для военных до сих пор не был урегулирован. Поэтому на сегодняшний день пенсии, которые были назначены до и после 2018 года, отличаются почти в два раза. Поэтому правительство и запланировало исправить этот недостаток.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/izmenyatsya-pensii-ukraine-kontsa-goda-daty-1628587622.html
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