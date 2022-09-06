Печерский суд, запретивший выборы президента УАФ, уличили в работе на Суркисов

Печерский районный суд города Киева по иску частного лица принял решение, согласно которому Украинской ассоциации футбола (УАФ) запрещаются действия по подготовке, проведению и рассмотрению на отчетно-избирательном XXV Конгрессе УАФ вопросов повестки дня в части избрания Президента УАФ. Также запрещается избрание первых вице-президентов, вице-президентов, членов Исполнительного комитета и аудиторского органа УАФ, пишет DS.



Братья Суркисы. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, в судебном документе со ссылкой на малоизвестный телеграмм-канал "Бомбардир" отмечается, что отчетно-выборный Конгресс УАФ якобы планировала провести во второй половине сентября. Впрочем, никаких анонсов Украинской ассоциации футбола на этот счёт не было. И выдумка либо предположение "Бомбардира" по сей день так и не получили никакого подтверждения со стороны официальных лиц ассоциации.

На какой срок суд установил запрет на выборы главы УАФ в постановлении не указано, но отмечается, что оно может быть оспорено. За текущие две недели это уже третье постановление Печерского суда, которое прямо вмешивается в футбольные дела, подчёркивает DS. Буквально на днях печерские судьи также запретили УПЛ предпринимать меры по сохранению единого телепула.

СМИ обращает внимание, что в Центре противодействия коррупции, реагируя на незаконные решения, иронично предположили, что судьи Печерского суда по команде братьев Суркисов "могут и пенальти назначить, и чемпионов определить".

"Связь сомнительных решений Печерского суда с олигархами Суркисами в ЦПК отследили , проанализировав решения судей, которые вынесли спорные постановления против единого телепула. Оказалось, что это те же судьи, что ранее, без рассмотрения спора по сути, обвязывали государственный Приватбанк выплачивать братьям миллионные компенсации", — говорится в материале DS.

Напомним, что братья Суркисы с началом войны в Украине выехали из страны и также вывезли своих внуков призывного возраста. По данным УП, олигархи проводят время в Монако, в отеле Monte-Carlo Bay, где регулярно посещают казино.





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