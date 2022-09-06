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Печерский суд, запретивший выборы президента УАФ, уличили в работе на Суркисов

Журналисты представили факты связи сомнительных решений Печерского суда с интересами братьев Суркисов

сегодня, 16:10
Автор:

Станислав Молчанов
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Печерский районный суд города Киева по иску частного лица принял решение, согласно которому Украинской ассоциации футбола (УАФ) запрещаются действия по подготовке, проведению и рассмотрению на отчетно-избирательном XXV Конгрессе УАФ вопросов повестки дня в части избрания Президента УАФ. Также запрещается избрание первых вице-президентов, вице-президентов, членов Исполнительного комитета и аудиторского органа УАФ, пишет DS.

Печерский суд, запретивший выборы президента УАФ, уличили в работе на Суркисов

Братья Суркисы. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, в судебном документе со ссылкой на малоизвестный телеграмм-канал "Бомбардир" отмечается, что отчетно-выборный Конгресс УАФ якобы планировала провести во второй половине сентября. Впрочем, никаких анонсов Украинской ассоциации футбола на этот счёт не было. И выдумка либо предположение "Бомбардира" по сей день так и не получили никакого подтверждения со стороны официальных лиц ассоциации.

На какой срок суд установил запрет на выборы главы УАФ в постановлении не указано, но отмечается, что оно может быть оспорено. За текущие две недели это уже третье постановление Печерского суда, которое прямо вмешивается в футбольные дела, подчёркивает DS. Буквально на днях печерские судьи также запретили УПЛ предпринимать меры по сохранению единого телепула

СМИ обращает внимание, что в Центре противодействия коррупции, реагируя на незаконные решения, иронично предположили, что судьи Печерского суда по команде братьев Суркисов "могут и пенальти назначить, и чемпионов определить".

"Связь сомнительных решений Печерского суда с олигархами Суркисами в ЦПК отследили, проанализировав решения судей, которые вынесли спорные постановления против единого телепула. Оказалось, что это те же судьи, что ранее, без рассмотрения спора по сути, обвязывали государственный Приватбанк выплачивать братьям миллионные компенсации", — говорится в материале DS.

Напомним, что братья Суркисы с началом войны в Украине выехали из страны и также вывезли своих внуков призывного возраста. По данным УП, олигархи проводят время в Монако, в отеле Monte-Carlo Bay, где регулярно посещают казино.




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Источник: https://www.dsnews.ua/ukr/society/pecherskiy-sud-pidigrav-surkisu-vineseno-shche-odne-futbolne-rishennya-shchodo-zaboroni-viboriv-prezidenta-uaf-06092022-465603
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