Пчеловод объяснил, почему в Украине сократился сбор меда на 40-50%

В этом году в Украине недобор меда. Из-за сложных погодных условий почти вдвое сократился сбор меда с акации — до 40%, а из-за жары +30-+35 градусов недобор меда с липы — 50%. Об этом сообщил Валерий Курейко, пчеловод, основатель ТМ "Знатный Мед", передает "Укринформ".

Сбор меда. Фото из открытых источников

По его словам, в этих условиях пчеловоды обычно надеялись на ключевую медоносную культуру — подсолнух, но с ним тоже возникли проблемы.



"Подсолнух выделяет нектар при относительной влажности воздуха более 45-50%, что наблюдалось только рано утром и вечером. Поэтому пчелы работали с нектаром не 10-12 часов, а от силы 4-5 часов за световой день, что сократило медосбор минимум на 30%", — говорит пчеловод.

Еще одной причиной недобора меда является то, что на большей территории Украины посадили гибриды подсолнечника, которые цветут всего 5-7 дней, тогда как обычный период цветения подсолнечника составляет 3-4 недели. Поэтому период медосбора существенно недотягивает.



Аномальная погода в Украине, похоже, скоро станет нормой. Как пчелы будут справляться в новых условиях, пока никто не может предположить. Многие еще надеются, что погода вернется в норму, но никто точно не может знать, может, это наша новая реальность.



Ранее портал "Комментарии" писал, что дешеветь не будет: сколько придется заплатить за килограмм меда. В 2021 году медовая продукция значительно подорожала. По сравнению с прошлым сезоном цены поднялись на 50-100 грн/кг.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что стали известны страны-лидеры по экспорту медовой продукции. На каком месте в первой пятерке этих государств оказалась Украина, читайте в нашем материале.

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