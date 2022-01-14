"Патриот": в Украине производят элитные гробы для россиян - СМИ (ФОТО)

В Ритуальных службах Москвы можно приобрести элитный гроб модели Патриот. Об этом пишет издание Корреспондент.

Фото из открытых источников

Как пишет издание, на сайте одной из московских ритуальных служб было найдено объявление о продаже гробов с названием "Патриот". Ценник на такое элитное "последнее пристанище" стартует от 370 тысяч российских рублей (чуть менее 135 тысяч гривен).

Для изготовления гроба используются такие материалы, как тополь, ольха и липа. На его крышку нанесен герб Российской Федерации.





Фото: Корреспондент

У гроба имеется возможность автоматической регулировкой высоты дна. Отдельные части покрыты сусальным золотом, а дно обшито бархатом из Италии.

Издание, ссылаясь на данные телеканала 2+2 пишет, что изготовлением элитных гробов для россиян занимается фирма из города Черкассы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Клопотенко отреагировал на волну хейта о питании в детсадах. Сам повар и владелец ресторана уверяет, что он вообще не имеет никакого отношения к разработке меню в детских садиках. С 1 января в школах и садиках обновили меню для детей, но далеко не всем родителям оно пришлось по душе. В итоге в сети родители решили дать волю своим эмоциям, обвинив кулинара Евгения Клопотенко, которого называют главным автором обновленного меню.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в свободном доступе оказалась информация о вооружении польской армии, программном обеспечении, количестве боеприпасов, запчастях к боевым машинам. По мнению экспертов, утечка этих данных очень ценна для иностранных спецслужб.

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