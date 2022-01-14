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"Патриот": в Украине производят элитные гробы для россиян - СМИ (ФОТО)

Журналисты выяснили, что элитные гробы для россиян производят в Черкассах

сегодня, 16:34
Автор:

Денис Подставной
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В Ритуальных службах Москвы можно приобрести элитный гроб модели Патриот.  Об этом пишет издание Корреспондент. 

"Патриот": в Украине производят элитные гробы для россиян - СМИ (ФОТО)

Фото из открытых источников

Как пишет издание, на сайте одной из московских ритуальных служб было найдено объявление о продаже гробов с названием "Патриот". Ценник на такое элитное "последнее пристанище" стартует от 370 тысяч российских рублей (чуть менее 135 тысяч гривен). 

Для изготовления гроба используются такие материалы, как тополь, ольха и липа. На его крышку нанесен герб Российской Федерации.

”Патриот”: в Украине производят элитные гробы для россиян - СМИ (ФОТО) - фото 2

Фото: Корреспондент 

У гроба имеется возможность автоматической регулировкой высоты дна. Отдельные части покрыты сусальным золотом, а дно обшито бархатом из Италии. 

Издание, ссылаясь на данные телеканала 2+2 пишет, что изготовлением элитных гробов для россиян занимается фирма из города Черкассы. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Клопотенко отреагировал на волну хейта о питании в детсадах. Сам повар и владелец ресторана уверяет, что он вообще не имеет никакого отношения к разработке меню в детских садиках. С 1 января в школах и садиках обновили меню для детей, но далеко не всем родителям оно пришлось по душе. В итоге в сети родители решили дать волю своим эмоциям, обвинив кулинара Евгения Клопотенко, которого называют главным автором обновленного меню.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в свободном доступе оказалась информация о вооружении польской армии, программном обеспечении, количестве боеприпасов, запчастях к боевым машинам. По мнению экспертов, утечка этих данных очень ценна для иностранных спецслужб.


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Источник: https://korrespondent.net/world/4437240-ukrayna-proyzvodyt-dlia-rossyian-hroby-patryot-smy
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