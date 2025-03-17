Пасха в этом году будет уникальной для католиков и православных: причина

Пасха – один из важнейших христианских праздников в мире. В то же время между православными и католическими традициями существует ряд отличий. В первую очередь речь идет о дате празднования. Так вот, православная и католическая Пасха не всегда совпадают в датах, поскольку их исчисляют по разным календарям: православные пользуются юлианским или новоюлианским календарем, а католики — григорианским.

Пасха 2025

Также у православных и католиков есть разногласия по посту. В православной традиции Великий пост предусматривает строгие ограничения: верующим рекомендуется воздерживаться от мяса, молочных продуктов, яиц, рыбы (кроме определенных дней) и других продуктов животного происхождения. Католический пост менее суров: ограничения касаются только мясных продуктов и только в определенные дни.

Что касается богослужения, то православная Пасха служба начинается поздним вечером в Великую субботу и длится до утра воскресенья. Католики же начинают праздничное богослужение еще в Страстную субботу, во время Пасхи.

Кроме того, есть разногласия и относительно приветствия на Пасху. Среди православных христиан распространено особое пасхальное приветствие: "Христос Воскрес!" — "Воистину Воскрес!". У католиков такая практика не столь популярна.

А еще у православных и католиков есть несколько отличные символы Пасхи. Например, православные традиционные атрибуты праздника – куличи, пасхальные яйца и ива. Для католиков дополнительным символом есть пасхальный кролик, символизирующий процветание и успех. Главным блюдом у них считается мясо (чаще кролик, индейка или курица).

Кстати, определение даты Пасхи основывается на общем правиле: праздник приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия (21 марта).

В Православной Церкви Украины объясняют, что дата празднования Пасхи является общей как для поклонников юлианского календаря, так и для тех, кто живет по новоюлианскому. В то же время из-за использования разных пасхалий православные и католики не всегда празднуют Пасху вместе. В последний раз это произошло 16 апреля 2017 года.

В этом же году все христиане отмечают Пасху в один день — в воскресенье, 20 апреля 2025 года.

Напомним портал "Комментарии" рассказывал , как празднуют Пасху в разных странах мира.



