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ПАСЕ призывает немедленно реформировать Окружной административный суд Киева

Среди положительных преобразований, которые произошли в Украине за прошлый год, ПАСЕ отметила перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия

сегодня, 04:30
Автор:

Ольга Чародий
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В резолюции ПАСЕ Киев призывают не затягивать судебную реформу. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выражает обеспокоенность попытками украинских властей затянуть судебную реформу и подчеркивает, что именно эта реформа "должна быть имплементирована в срочном". порядка" для успешной борьбы с коррупцией в стране. Об этом говорится в резолюции "Прогресс мониторинга ассамблеи (январь-декабрь 2021)". Этот документ был принят в пятницу, 28 января, в Страсбурге. ПАСЕ призывает украинские власти "немедленно" реформировать Окружной административный суд Киева, "постановления которого против решений правительства обжалованы и рассматриваются как попытки подорвать реформу и усилия в борьбе с коррупцией". В резолюции отмечается, что создание "пятиуровневой институционной структуры для борьбы с коррупцией начало давать ощутимые результаты".

ПАСЕ призывает немедленно реформировать Окружной административный суд Киева

Окружной административный суд - фото из открытых источников

"Ассамблея считает, что процесс назначения на ныне вакантные должности руководителей антикоррупционных институций станет лакмусовой бумажкой для политической воли украинской власти бороться с коррупцией на всех уровнях", — отмечается в документах.

Среди положительных преобразований, которые произошли в Украине за прошлый год, ПАСЕ отметила перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, а также "усилия украинских властей реформировать судебную систему, чтобы гарантировать независимость и беспристрастность правосудия". В то же время ПАСЕ выражает обеспокоенность "усилиями затянуть и подорвать" эти важные преобразования.

Кроме того, приветствуя усилия Киева в борьбе с "неправомерным влиянием олигархов", ассамблея призвала учесть все замечания и рекомендации Венецианской комиссии по так называемому антиолигархическому закону, чтобы "обеспечить его соответствие европейским стандартам и нормам".

В параграф резолюции, касавшийся ситуации в России, депутаты приняли поправку, в которой ассамблея выразила "серьезную обеспокоенность из-за концентрации большого количества российских войск вдоль границы с Украиной, что подрывает безопасность и стабильность в регионе". ПАСЕ призвала "Российскую Федерацию отвести эти войска как можно скорее".

Напомним, 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием, где заявил, что судебная реформа хоть и проводится не впервые, однако именно в этот раз она будет доведена до конца.


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Источник: https://www.dw.com/uk/parie-zaklykaie-nehaino-reformuvaty-okruzhnyi-administratyvnyi-sud-kyieva/a-60589236?maca=uk-Twitter-sharing
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