Вторжение России в Украину перевернуло европейский порядок безопасности, говорится в совместной декларации, которую планируют 10 января подписать Генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. С проектом совместного заявления ознакомилось AFP в понедельник, пишут "Комментарии".



НАТО и ЕС стремятся усилить сотрудничество

В проекте речь пойдет об усилении сотрудничества НАТО и ЕС. Две организации, базирующиеся в Брюсселе, годами стремились улучшить координацию, несмотря на опасения в некоторых кругах, что усилия по усилению роли ЕС в обороне могут подорвать альянс под руководством США. Вторжение армии РФ в Украину подтолкнуло призывы лучше использовать объединенное влияние европейских экономических мышц и военного могущества США для более надежной защиты одного миллиарда граждан, проживающих в государствах-членах.

"Это ключевой момент для евроатлантической безопасности и стабильности, который больше чем когда-либо демонстрирует важность трансатлантической связи, призывая к более тесному сотрудничеству между ЕС и НАТО", – говорится в заявлении, которое планируют опубликовать чиновники НАТО и ЕС во вторник.

"Поскольку угрозы безопасности и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, развиваются по масштабам и масштабам, мы выведем наше партнерство на новый уровень", — говорится в документе.

В декларации указывается на борьбу с "возрастающей геостратегической конкуренцией", защиту критической инфраструктуры и борьбу с угрозами со стороны новых технологий и в космосе как важные сферы для углубления сотрудничества. Двадцать одно из 27 государств-членов Европейского Союза уже члены НАТО, а Швеция и Финляндия сейчас стремятся присоединиться.

Усилия Франции усилить роль ЕС в обороне вызвали озабоченность среди восточноевропейских государств, которые видят в Вашингтоне сопротивление своей безопасности. После вторжения Москвы в феврале Вашингтон увеличил количество своих войск в Европе до более чем 100 000 человек, поскольку НАТО проводит наибольшую реконструкцию своей обороны со времен окончания холодной войны.

В общей декларации – первой с 2018 года – четко отмечено, что Альянс "остается основой коллективной обороны" для своих членов и более широкого евроатлантического региона. Но в ней также говорится: "мы признаем ценность более сильной и более состоятельной европейской обороны, которая вносит положительный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность и является дополнением к НАТО и совместимой с ней".

США уже давно подталкивают своих европейских союзников к тому, чтобы они тратили больше на свою армию, участвовали в борьбе с киберугрозами и укрепляли инфраструктуру вокруг континента, необходимую для быстрого перемещения сил.

Читайте на портале "Комментарии" — есть лишь один быстрый способ достижения мира в Украине, — заявил: цивилизованный западный мир должен существенно усилить поддержку Украины в войне против России. Если же дальше Запад будет недооценивать способности России, то это может создать дополнительные проблемы для всего Северного региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!