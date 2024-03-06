Сейчас мировые взгляды сосредоточены на Париже, который готовится принять эстафету Олимпийских игр летом 2024 года. Как сообщает The Independent, вопросы безопасности и логистические проблемы вынудили французское правительство пересмотреть свои обещания об общедоступности мероприятия.

Олимпиада в Париже обещает грандиозное шоу с новыми правилами для зрителей

Изначально предполагалось, что до 600 тысяч зрителей смогут бесплатно насладиться стартом Игр с берегов реки. Однако последующие оценки безопасности привели к тому, что общее количество зрителей было сокращено вдвое.

Затем министр внутренних дел Франции, Жеральд Дарманен, объявил, что 104 тысячи счастливчиков получат шанс приобрести билеты для наблюдения с нижних берегов, в то время как 222 тысячи зрителей смогут бесплатно насладиться церемонией с верхних берегов — но лишь по специальным приглашениям.

Эти приглашения будут распределены среди жителей Парижа, местных спортивных федераций и партнеров мероприятия, что, к сожалению, оставит туристов за бортом. Все приглашенные должны будут пройти строгую проверку на безопасность, что стало ответом на современные угрозы, включая терроризм и потенциальные кибератаки.

Дарманен подчеркнул, что, несмотря на отсутствие информации о конкретном заговоре против Игр, существует множество потенциальных угроз, в том числе и от исламских экстремистских группировок, экологических активистов и ультраправых групп. Меры безопасности призваны не только защитить участников и гостей Игр, но и обеспечить, чтобы Олимпиада прошла без сбоев и непредвиденных инцидентов.

"Чтобы управлять движением толпы, мы не можем разрешить прийти всем. По соображениям безопасности, которые все понимают, особенно в связи с террористической угрозой последних недель, мы обязаны сделать его свободным, но сдерживаемым", – заявил Дарманин.

Напомним, что решение исполкома МОК допустить к Олимпийским играм-2024 индивидуальных спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе является безответственным. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Минмолодежспорта Матвей Бидный.