Парень сделал предложение девушке в Париже: ее реакция шокировала всех (ВИДЕО)

Французы и туристы, находившиеся в Париже, стали свидетелями неожиданной сцены вблизи базилики Сакре-Кер на Монмартре. Парень встал на колени перед девушкой и достал обручальное кольцо для своей любимой. Однако он явно не ожидал такой реакции девушки – она убежала от него перед толпой туристов.



Парень сделал предложение девушке в Париже. Фото из открытых источников

Парень наверняка решил сделать незабываемое признание в любви, ведь выбрал одно из самых красивых мест Парижа – города влюбленных. Вероятно, мужчина надолго запомнит этот горький опыт, попавшийся на глаза туристам. Кроме того, сцена предложения руки и сердца была записана и опубликована в TikTok.

Видео мгновенно стало интернет-хитом и только за сутки собрало более 7 миллионов просмотров, а через несколько дней эта цифра составила 14 млн. человек.

На записи видно, как парень в бордовом костюме становится на одно колено и дарит кольцо девушке. Реакция девушки на признание в любви удивила всех. Она с недоумением посмотрела на кольцо, а потом принялась убегать мимо толпы туристов оставив парня на террасе одиноким.



Мужчина не скрывал своего разочарования и разорения, что заметно на видео. Он упал на колени, закрыв лицо руками. Стоявшие рядом незнакомцы подошли к нему и пытались утешить парня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о курьезном случае, когда пара занималась сексом в самолете рядом с пассажирами. Их смогла остановить только полиция, после того как самолет совершил посадку.

Также "Комментарии" писали, что мужчина снял презерватив во время секса с женщиной и получил по решению суда четыре года тюрьмы за изнасилование.