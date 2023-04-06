Парад – да парад: Украинскому производителю дрона, который сядет на Красной площади 9 мая, обещают многомиллионное вознаграждение

О финансовом поощрении отечественных разработчиков и умельцев заявил соучредитель monobank Владимир Яценко, пишут "Комментарии".



Чей самолет, конечно, с помощью военных, долетит и приземлится на красной площади в Москве - получит денежное вознаграждение

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"Сегодня прочитал новость, что бункерный упырь колеблется по поводу участия в параде на красной площади 9 мая. Что-то ему боязно. Поэтому призываю всех, кто имеет отношение к производству БПЛА, — давайте ему создадим "праздник". Итак, я официально устанавливаю премию украинскому производителю БПЛА, чей самолет, конечно, с помощью военных, долетит и приземлится на красной площади в Москве 9 мая. Сумма премии составляет сейчас 20 000 000 гривен", — заявил Яценко.

Банкир надеется, что эта сумма будет справедливо разделена между производителем и военными операторами, которые удачно выполнят задачи и пойдут на усовершенствование БПЛА.

"Чтобы не было недоразумений, на крыльях должен быть украинский лозунг, например, "Слава Украине", "Героям Слава" и т.д. Кстати, наш "Довбуш" (БПЛА) будет лететь вне конкурса, чтобы это не выглядело как игра в свои ворота", — говорит банкир.

Дает и ссылку на банке Моно вот — https://send.monobank.ua/jar/24nQ28QNTG. Там уже есть 20 миллионов гривен от Владимира Яценко.

"Если кто-то из неравнодушных пожелает приобщиться, я сделал его больше по размеру", — добавляет банкир.

Несмотря на все, Яценко и восхищается не только нашими воинами, которые просто невероятны, но и не скупятся на похвалу и разработчикам.

"Больше всего, что меня вдохновляет, это уровень наших военных и энтузиазм работать с инженерами по усовершенствованию беспилотников. С другой стороны от передка наверняка только иметь в адрес тупых командиров и Путина. Это действительно народная война и мы победим! Слава Украине!" – говорит он.

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