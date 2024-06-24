Пара устроила секс-марафон в самолете: как удалось остановить безудержных любовников

Как сообщает Spiegel , в самолете из Испании в Германию было очень "горячо", но пассажиры и экипаж были совсем не в восторге от этого напряжения в воздухе. Причиной стал инцидент, когда два пассажира занимались сексом во время полета, игнорируя замечания.

Lufthansa

По информации журналистов, инцидент произошел 19 июня на борту самолета авиакомпании Lufthansa, летевшего из испанского Аликанте в немецкий Мюнхен. Влюбленные беззастенчиво занимались сексом на глазах у всех пассажиров.

Оказалось, что безудержными любовниками были граждане Польши – 44-летний мужчина и его 40-летняя спутница. Они, отмечает издание, "совершали сексуальные акты друг над другом" прямо на пассажирских креслах. Когда экипаж попытался вмешаться, пара ответила оскорблениями.

Рейс длился 2 часа 30 минут, и за это время не удалось унять безудержных пассажиров. Их поведение прекратилось только при приземлении в аэропорту Мюнхена, когда к ним вызвали полицию.

Теперь мужчину и женщину ждет расследование со стороны государственной полиции Баварии за нарушение общественного порядка.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по подсчетам ученых, шанс погибнуть во время полета на самолете составляет 1 до 11 миллионов. А вот шанс выжить во время авиакатастрофы зависит от выбора места в самолете. Оказалось, что наименее популярные среди пассажиров места в самолетах дают больше шансов выжить во время авиакатастрофы. Как оказалось, самые безопасные места в самолете находятся в хвостовой части – 32% шансов погибнуть. Кроме того, если это места в хвостовой части вблизи прохода, то процент погибнуть уменьшается до 28%.





