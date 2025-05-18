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Папа Римский Лев XIV упомянул Украину в инаугурационной речи: что заявил

Понтифик вспомнил о важности переговоров для прекращения войны в Украине

сегодня, 14:12 comments1483
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Кравцев Сергей

Новый Папа Римский Лев ХIV в своей речи в честь интронизации упомянул об Украине, в частности о том, что ожидаются переговоры. Об этом он сказал во время инаугурационной речи в воскресенье, 18 мая.

Папа Римский Лев XIV упомянул Украину в инаугурационной речи: что заявил

Папа Римский Лев ХIV. Фото: из открытых источников

Во время своей речи понтифик отметил, что в мире слишком много разногласий и "много ран, нанесенных ненавистью, насилием, предрассудками, страхом перед теми, кто отличается от других и экономической парадигмой, которая эксплуатирует ресурсы Земли".

"В этот момент мы не можем забыть наших братьев и сестер, которые страдают из-за войны. В Газе: дети, семьи, все те, кто пережили, выжили — уничтожены засухой. Враждебность также унесла жизни многих молодых людей в Украине... Ожидаются переговоры для мира, долговременного мира и справедливого мира", — сказал Папа Римский Лев ХIV.

Папа также выразил слова благодарности всем римлянам и тем верующим, которые пришли на мессу со всех частей света.

Читайте также на портале "Комментарии" — Ватикан готов принять переговоры между Украиной и Россией, включая прямую встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом в интервью "CBS News" заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Топ-дипломат США подтвердил, что Ватикан предложил организовать прямую встречу между лидерами Украины и России, а также принять любые другие форматы переговоров, включая технические. 

"Это действительно щедрое предложение, которое могут принять. Это место, где все стороны могут чувствовать себя комфортно. Поэтому, надеюсь, мы достигнем той стадии, когда переговоры будут проходить регулярно, и Ватикан сможет быть одним из вариантов", – высказался Марко Рубио.




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