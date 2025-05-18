Папа Римский Лев XIV упомянул Украину в инаугурационной речи: что заявил

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Кравцев Сергей
Новый Папа Римский Лев ХIV в своей речи в честь интронизации упомянул об Украине, в частности о том, что ожидаются переговоры. Об этом он сказал во время инаугурационной речи в воскресенье, 18 мая.
Папа Римский Лев ХIV. Фото: из открытых источников
Во время своей речи понтифик отметил, что в мире слишком много разногласий и "много ран, нанесенных ненавистью, насилием, предрассудками, страхом перед теми, кто отличается от других и экономической парадигмой, которая эксплуатирует ресурсы Земли".
Папа также выразил слова благодарности всем римлянам и тем верующим, которые пришли на мессу со всех частей света.
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Топ-дипломат США подтвердил, что Ватикан предложил организовать прямую встречу между лидерами Украины и России, а также принять любые другие форматы переговоров, включая технические.
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