Папа Франциск прокомментировал насилие в католической церкви Франции

Наместник Римско-Католической церкви Франциск прокомментировал громкий инцидент, участниками которого стали священники Франции, которые за семь десятилетий совершили многочисленные случаи сексуального насилия в отношении местных несовершеннолетних жителей. Он высказался, что ему очень больно и стыдно после обнародования документов отчета. Об этом сообщает ТСН, используя информацию Associated Press.

Папа Франциск (фото из открытых источников)

По его словам, различных преступлений, совершенных на почве сексуального насилия очень много. И он выражает маленьким французам, которые стали жертвами священников-педофилов, свои соболезнования из-за полученных личных и психологических травм. Также главе католиков стыдно за неспособность церкви вовремя позаботиться о них.

Католический иерарх обратился к высшему католическому духовенству и местным служителям сделать все от них зависящее, чтобы такие трагедии больше не происходили.

По информации СМИ, вчера обнародовали данные о выявленных католических настоятелях, которые были причастны к сексуальному насилию. За семь десятилетий от этих насильников в сутанах пострадали более 10 000 детей. Эти скандальные факты обнародовал руководитель независимой комиссии, которая расследует эти сексуальные преступления в церковной среде Жан-Марк Сове ведущему СМИ страны Le Monde.

Эти преступления сексуального насилия расследуют еще с 2018 года. Установлено, что с 115 000 французских католических экс-священников и нынешних служителей, 2900-3200 настоятелей были причастны к различным преступлениям сексуального характера. Это — сексуальные домогательства, развращение несовершеннолетних, причастность к детской порнографии и замалчивания сексуальных преступлений.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Папа Франциск призвал всех вакцинироваться от COVID -19 .

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