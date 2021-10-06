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Папа Франциск прокомментировал насилие в католической церкви Франции

Во Франции обнаружили католических священников-педофилов

сегодня, 19:35
Автор:

Лиля Воробьева

Наместник Римско-Католической церкви Франциск прокомментировал громкий инцидент, участниками которого стали священники Франции, которые за семь десятилетий совершили многочисленные случаи сексуального насилия в отношении местных несовершеннолетних жителей. Он высказался, что ему очень больно и стыдно после обнародования документов отчета. Об этом сообщает ТСН, используя информацию Associated Press.

Папа Франциск прокомментировал насилие в католической церкви Франции

Папа Франциск (фото из открытых источников)

По его словам, различных преступлений, совершенных на почве сексуального насилия очень много. И он выражает маленьким французам, которые стали жертвами священников-педофилов, свои соболезнования из-за полученных личных и психологических травм. Также главе католиков стыдно за неспособность церкви вовремя позаботиться о них.

Католический иерарх обратился к высшему католическому духовенству и местным служителям сделать все от них зависящее, чтобы такие трагедии больше не происходили.

По информации СМИ, вчера обнародовали данные о выявленных католических настоятелях, которые были причастны к сексуальному насилию. За семь десятилетий от этих насильников в сутанах пострадали более 10 000 детей. Эти скандальные факты обнародовал руководитель независимой комиссии, которая расследует эти сексуальные преступления в церковной среде Жан-Марк Сове ведущему СМИ страны Le Monde.

Эти преступления сексуального насилия расследуют еще с 2018 года. Установлено, что с 115 000 французских католических экс-священников и нынешних служителей, 2900-3200 настоятелей были причастны к различным преступлениям сексуального характера. Это — сексуальные домогательства, развращение несовершеннолетних, причастность к детской порнографии и замалчивания сексуальных преступлений.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Папа Франциск призвал всех вакцинироваться от COVID -19 .


 


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Источник: https://tsn.ua/svit/meni-soromno-papa-francisk-viskazavsya-pro-nasilstvo-u-katolickiy-cerkvi-franciyi-1882468.html
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