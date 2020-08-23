Папа Франциск, Макрон, Елизавета II: кто поздравил Украину с Днем Независимости

Лидеры ряда западных стран поздравили украинцев ко Дню празднования 29-й годовщины Независимости. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что высшее руководство европейских стран и США, а также духовенство подчеркивают свою поддержку Украины в условиях агрессии, а также желают ей процветания, мира и благоденствия.

Майдан Независимости в Киеве

Речь идет о поздравлениях президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Швейцарии Симонетты Соммаруги, президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, президента Польши Анджея Дуды, премьер-министра Венгрии Яноша Адера, Королевы Британии Елизаветы II, короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулы-Азиз Аль Сауда, папы Римского Франциска и руководители множества других стран мира.

"Я очень счастлив, что Украина так высоко на повестке дня на международной арене. Завтра нам 29 лет. Мы еще так молоды, но уже такие опытные. Уверен, что Украине есть чем удивить мир. И мы сделаем все, чтобы Украина знали как цветущую страну счастливых людей", - ответил на такую волну поздравительных посланий и поручительств о долгосрочной дружбе глава государства-виновника торжества Владимир Зеленский.

Напомним, ранее портал "Комментарии" анализировал такой тезис, как национальная элита и есть ли таковое явление в нашей стране.

"Мы уже тысячелетия живем в обществах, которые построены иерархичны. Иерархии существуют. Это – объективная реальность. Говорить, что можно обойтись без элиты – значит, быть безответственным утопистом", – подчеркивает социолог Павел Кутуев.



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