Памятник Екатерине II в Одессе: появилось архивное видео, как устанавливали



















Пользователи отечественного интернета радуются новости, что в Одессе снесли памятник Екатерине II, демонтированный в ночь на 29 декабря 2022 года. Интересен исторический экскурс, чтобы напомнить, как и когда его устанавливали. И почему украинцы тогда выступали против установления скульптурной композиции. Об этом пишет РБК-Украина.

Памятник Екатерине II в Одессе (фото из открытых источников)

Первый раз скульптуру русской императрицы поставили в Одессе в 1900 году. Но через два десятилетия представители советской власти скульптуру сняли. Четыре статуи помощников царицы, которые вместе были, как один ансамбль скульптуры, были спрятаны в помещении краеведческого музея. От скульптуры императрицы уцелела одна голова.

Восстанавливать скульптурную композицию приняли решение в 2007 году. Но против возобновления выступило много патриотических союзов, мотивируя это тем, что Екатерина II является маркером русского царизма.

Когда устанавливали памятник в центре Одессы, с протестами вышли 300 представителей черноморского казачества, не желавших "возвращения" императрицы в город. В тот день были протесты, которые затем продолжились и драка со сторонниками восстановления скульптуры.

"Мы придем сюда, когда будет судебное решение об отмене установления этого памятника, разжигающего национальную рознь и противостояния в обществе, а это – уголовная ответственность. Мы его своими руками снесем и положим туда, где он должен стоять – на дне Черного моря ", – заявил тогда Игорь Вардинец, Верховный атаман украинского казачества.

Противовес им составили казаки, входившие в ОО "Верные войска Богдана Хмельницкого". Они принялись охранять скульптуру и потребовали его возвращения в Одессу.

Горожане вяло проникались судьбой памятника Екатерине II. Для них выглядело важнее, чтобы восстановить исторический центр Одессы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II.

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