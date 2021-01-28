Памела Андерсон тайно вышла замуж за своего телохранителя

Язык
Coinspot 28.01.2021
BTC/USD
31537.53
ETH/USD
1294.73
LTC/USD
128.88
НБУ 28.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Сергей Медведев
Памела Андерсон, известная миру по сериалу "Спасатели Малибу" и журналу Playboy вышла замуж в шестой раз. Избранником звезды стал ее телохранитель Дэн Хейхерст.
Памела Андерсон / фото РИА Новости
Известно, что влюбленные познакомились в начале 2020 года и вместе провели карантин и изоляцию.
Пара провела свадебную церемонию в канун Рождества. Бракосочетание решили провести в загородном поместье актрисы, которое расположено на западном побережье канадского острова Ванкувер. Андерсон приобрела поместье, которое принадлежало ее семье и провела там ремонт, обустроив дом на свой вкус. Церемония не была пышной — по словам очевидцев, все было очень скромно и в узком кругу.
Новобрачные обменялись кольцами после чего отведали домашний вегетарианский торт.
Предыдущий, пятый брак звезды с продюсером Джо Питерсом оказался не особо удачным — он продлился всего 12 дней. Питерс упрекнул Памелу в том, что она вышла за него замуж по расчету и хотела решить свои финансовые проблемы с помощью его капиталов.
Как сообщал портал "Комментарии", модель серьезно увлечена своим новым избранником и ей нравится, что он не относится к миру шоу-бизнеса. Телохранитель звезды очень хорошо с ней обращается, поэтому она постоянно чувствует себя комфортно и всегда под защитой. По данным инсайдера, актриса за время карантина, очень сблизилась со своим телохранителем, который работает у нее около двух лет. И теперь их связывают не только деловые, но и любовные отношения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости