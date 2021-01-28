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Памела Андерсон тайно вышла замуж за своего телохранителя

Новый муж Памелы Андерсон намного ее младше

сегодня, 11:50
Автор:

Сергей Медведев

Памела Андерсон, известная миру по сериалу "Спасатели Малибу" и журналу  Playboy вышла замуж в шестой раз. Избранником звезды стал ее телохранитель Дэн Хейхерст.

Памела Андерсон тайно вышла замуж за своего телохранителя

Памела Андерсон / фото РИА Новости

Известно, что влюбленные познакомились в начале 2020 года и вместе провели карантин и изоляцию.

Пара провела свадебную церемонию в канун Рождества. Бракосочетание решили провести в загородном поместье актрисы, которое расположено на западном побережье канадского острова Ванкувер. Андерсон приобрела поместье, которое принадлежало ее семье и провела там ремонт, обустроив дом на свой вкус. Церемония не была пышной — по словам очевидцев, все было очень скромно и в узком кругу.

"Я именно там, где мне нужно быть – в объятиях человека, который меня искренне любит. Мы поженились в Сочельник с благословения наших семей, и все, кого мы знаем, рады за нас", – заявила звезда.

Новобрачные обменялись кольцами после чего отведали домашний вегетарианский торт.

 Предыдущий, пятый брак звезды с продюсером Джо Питерсом оказался не особо удачным — он продлился всего 12 дней. Питерс упрекнул Памелу в том, что она вышла за него замуж по расчету и хотела решить свои финансовые проблемы с помощью его капиталов.

Как сообщал портал "Комментарии", модель серьезно увлечена своим новым избранником и ей нравится, что он не относится к миру шоу-бизнеса. Телохранитель звезды очень хорошо с ней обращается, поэтому она постоянно чувствует себя комфортно и всегда под защитой. По данным инсайдера, актриса за время карантина, очень сблизилась со своим телохранителем, который работает у нее около двух лет. И теперь их связывают не только деловые, но и любовные отношения. 


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9176427/Pamela-Anderson-ties-knot-bodyguard-intimate-Christmas-Eve-ceremony.html
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