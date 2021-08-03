Пакуйте чемоданы: море на любимых курортах украинцев прогрелось до +24 ... +27

На приморских курортах Украины до конца недели будет жарко, сухо и ясно. Воздух в Крыму раскалится до +33, на других курортах Украины будет максимально +31, минимально +27 в дневное время. В целом на приморских курортах осадков не ожидается, однако в субботу могут пройти местами грозовые дожди, говорится в прогнозе Sinoptik.ua, пишет Интерфакс.

Море в Одессе, фото из открытых источников

С 4 августа на юге Украины УФ-индекс станет выше. С 12.00 до 16.00 находиться под прямыми солнечными лучами будет опасно. На курортах Карпат прохладнее, до +24 в высокогорье Карпат в пятницу произойдет снижение дневной температуры воздуха до +16.

Курорты Черного моря

На этой неделе Черное море будет теплым и спокойным, и, конечно, целебным. Температура морской воды у курортов до +24 ... +26 ° С — достаточно комфортная для купания.

В Одессе настоящее жаркое лето, дневная температура +28 ... +30 ° С, переменная облачность. В выходные — умеренный северный ветер, до 5 м / сек и, возможно, легкий дождь, охладят раскаленный до +30 ° С воздуха.



В Каролино-Бугазе температура воздуха +29 ... +31 ° С, облачно с прояснениями. В выходные северный ветер будет достигать скорости 6.7 м / с. осадки на этой неделе маловероятны, только в субботу может пройти легкий ливень.



Курорты Азовского моря

Азовское море на этой неделе прогреется до +27 ° С, но существует тенденция к снижению температуры воды в море. Наглые медузы-корнероты снова наслаждаются в воде, но их уже существенно меньше, чем в июле. Похоже, барьерные сетки отлично справляются с защитой пляжей от атаки медуз.

В Геническе на этой неделе будет преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем +30 ... +31 ° С. Ночью воздух остынет до +21 ... +24 ° С.



В Бердянске всю неделю будет сухо и жарко, днем температура воздуха до +30 ° С, ночью — до +25 ° С. В воскресенье велика вероятность интенсивного дождя с грозой.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", атлантический антициклон принесет в Украину резкое похолодание.



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