Падение АН-26: начальника Национального университета воздушных сил отстранили от выполнения обязанностей

Ректора Харьковского Национального университета воздушных сил отстранили от выполнения обязанностей. Об этом сообщил глава Харьковской области Алексей Кучер в Telegram-канале.

Известно, что приказ об отстранении генерал-майора Александра Туринского был подписан Министром обороны Украины.

"Убежден, что виновные в этой трагедии должны быть названы и наказаны украинским судом. Так не должно быть, чтобы виновные в гибели наших курсантов и офицеров избежали ответственности и справедливого наказания за свои поступки или бездействие", — подчеркивает Кучер.

По словам губернатора Харьковской области, Туринский отстранен до окончательного завершения расследования авиакатастрофы самолета АН-26, результаты которого должны быть обнародованы уже в следующую среду, 28 октября.

Известно, что накануне были обнародованы причины трагедии падения АН-26. Среди них – ошибки пилотов, технические неисправности самолета, а также нарушения в организации полетов.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что семьи погибших курсантов получили компенсацию.











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