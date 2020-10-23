Падение АН-26: начальника Национального университета воздушных сил отстранили от выполнения обязанностей

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Дмитрий Симоненко
Известно,
что приказ об отстранении генерал-майора Александра Туринского был подписан
Министром обороны Украины.
По словам
губернатора Харьковской области, Туринский отстранен до окончательного завершения
расследования авиакатастрофы самолета АН-26, результаты которого должны быть
обнародованы уже в следующую среду, 28 октября.
Известно, что накануне были обнародованы причины трагедии падения АН-26. Среди них – ошибки пилотов, технические неисправности самолета, а также нарушения в организации полетов.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что семьи погибших курсантов получили компенсацию.
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