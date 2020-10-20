Авиакатастрофа АН-26 под Чугуевом - семьи погибших курсантов получили компенсацию

Областные военкоматы Вооруженных сил Украины выплатили компенсации семьям всех погибших курсантов в авиакатастрофе самолета АН-26, которая произошла 25 сентября под Чугуевом. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Украины на официальной странице в Facebook.

Семьям 19 погибших курсантов Национального университета воздушных сил Украины выплатили в общей сложности 28 миллионов гривен, то есть компенсация за одного погибшего составляет приблизительно 1,5 млн гривен.

"Выплату в размере 750-кратного прожиточного минимума установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, проведено путем зачисления средств на карточные счета, открытые семьями курсантов в учреждениях банков на их выбор", — сообщили в Генштабе.

Родным членов экипажа компенсации будут выплачены после завершения официального расследования, которое должно завершиться до 25 ноября.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на данный момент продолжается работа правительственной комиссии и расследование причин катастрофы самолета АН-26.

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