Авиакатастрофа АН-26 под Чугуевом - семьи погибших курсантов получили компенсацию

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Дмитрий Симоненко
Областные
военкоматы Вооруженных сил Украины выплатили компенсации семьям всех погибших
курсантов в авиакатастрофе самолета АН-26, которая произошла 25 сентября под
Чугуевом. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Украины на
официальной странице в Facebook.
Семьям 19
погибших курсантов Национального университета воздушных сил Украины выплатили в
общей сложности 28 миллионов гривен, то есть компенсация за одного погибшего
составляет приблизительно 1,5 млн гривен.
Родным
членов экипажа компенсации будут выплачены после завершения официального
расследования, которое должно завершиться до 25 ноября.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что на данный момент продолжается работа правительственной
комиссии и расследование причин катастрофы самолета АН-26.
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