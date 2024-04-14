Ожидает ли Украину аномально жаркое лето-2024: метеорологиня рассказала, что будет с погодой

Лето в нашей стране в этом году может показаться жарким, но не рекордным. С одной стороны, на это влияет состояние океанов, а с другой – планета испытывает влияние активной солнечной радиации.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Об этом говорит заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, передает УНИАН .

Метеоролог отметила, что и по подсчетам, и по экспертным оценкам, лето 2024 года в нашей стране может показаться жарким.

"Но, если до этого говорилось о том, что оно может быть самым жарким, то сейчас осторожнее идет речь об этом. Возможно, что это лето и не окажется самым жарким. Хотя будет довольно теплым", — сказала Вера Балабух.

Она рассказала о факторах, с которыми эта ситуация связана. Один из них связан с состоянием океанов.

"И одно из таких явлений, которое наблюдается в океане, – это южное колебание. То есть в экваториальных широтах Тихого океана у нас наблюдается "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья" – повышение или охлаждение экваториальных вод, которые оказывают существенное влияние затем на циркуляцию. ", – продолжила метеоролог.

Теперь эта аномально высокая температура, которую фиксируют и в Украине, обусловлена положительной фазой "Эль-Ниньо". Как правило, в годы "Эль-Ниньо" – достаточно высокая температура воздуха в наших умеренных широтах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что некоторые территории Украины могут уйти под воду . Сотрудница отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Елена Палагнюк сообщила, что глобальное потепление никому не принесет пользы. Потому что низменные прибрежные территории на юге Украины тоже могут уйти под воду – это почти один миллион гектаров территории.