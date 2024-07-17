Ожидаем новый антициклон: как изменится погода в Украине

Жара становится привычным явлением для Украины и для других стран. Пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в будущем ситуация с жарой с каждым годом может только ухудшаться.

Ситуация с жарой с каждым годом может только ухудшаться

Например, такие условия прослеживались не только на территории Украины и юго-восточной Европы, но и, например, и в США также, у нас были по западному побережью зафиксированы максимально высокие значения температур, абсолютные максимумы за всю историю наблюдений для определенных метеостанций. И такая тенденция сохраняется, и из года в год периодов с теплой погодой, с волнами тепла становится все больше, а периодов с холодной погодой становится все меньше. Такая зависимость есть, и климатологи всего мира об этом говорят" — отметила Наталья Птуха.

В ближайшие дни температура немного снизится, но жарких дней будет много. Наталья Птуха говорит, что не стоит ждать резкого понижения температуры. После 18-19 июля новый антициклон принесет на территорию Украины высокие температуры, хотя они и не будут столь экстремальными.

"Ближайшая перспектива – ослабление той жары, которая есть. Но сразу отмечу, что достаточно резкого снижения температуры мы не ожидаем, немного она расслабится, уже не будет таких экстремальных температур. Но все равно после того, как 18-19 июля произойдет перестройка , снова на нашу территорию начнет влиять другой антициклон, не столь уж жаркая воздушная масса будет в его системе. Но все равно достаточно высокие значения температуры, более присущие климатическим нормам для украинского лета, будут присутствовать. ", – отметила Наталья Птуха.

Птуха призывает к активному сотрудничеству на всех уровнях по разработке стратегий адаптации и точных прогнозов, что поможет стране быть готовой к предстоящим вызовам.