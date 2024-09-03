Отзовут ли другие спонсоры средства из Охматдета вслед за "Укрнафтой"

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Черновалова Кристина
Недавно стало известно о решении "Укрнафты" отозвать 5 миллионов гривен , выделенных детской специализированной больнице "Охматдет", что спровоцировало серьезные вопросы относительно возможности других компаний следовать этому примеру.
После "Укрнафты": свернут ли финансирование другие меценаты "Охматдета"
По словам представителей "Укрнафты", причиной такого шага стало отсутствие конкретного плана использования средств со стороны больницы, являющейся нарушением внутренних правил компании.
Журналисты "Комментариев" обратились за комментарием к другим крупным донорам, в частности, к компании "Автострада", которая также предоставила значительные средства на нужды "Охматдета".
В ответ представители "Автострады" отметили, что средства, перечисленные ими через платформу UNITED24, остаются доступными и проблем с ними нет. Компания заявила, что не видит необходимости в отзыве своей финансовой поддержки, несмотря на неначавшиеся восстановительные работы больницы.
Тем не менее, "Автострада" выразила свою обеспокоенность по поводу темпов восстановления "Охматдета". Представители компании критически оценили отсутствие прогресса в реконструкции, отмечая важность быстрых действий в ответ на неотложные нужды больницы, пострадавшей от обстрелов.
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