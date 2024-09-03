Отзовут ли другие спонсоры средства из Охматдета вслед за "Укрнафтой"

Недавно стало известно о решении "Укрнафты" отозвать 5 миллионов гривен , выделенных детской специализированной больнице "Охматдет", что спровоцировало серьезные вопросы относительно возможности других компаний следовать этому примеру.

После "Укрнафты": свернут ли финансирование другие меценаты "Охматдета"

По словам представителей "Укрнафты", причиной такого шага стало отсутствие конкретного плана использования средств со стороны больницы, являющейся нарушением внутренних правил компании.

Журналисты "Комментариев" обратились за комментарием к другим крупным донорам, в частности, к компании "Автострада", которая также предоставила значительные средства на нужды "Охматдета".

В ответ представители "Автострады" отметили, что средства, перечисленные ими через платформу UNITED24, остаются доступными и проблем с ними нет. Компания заявила, что не видит необходимости в отзыве своей финансовой поддержки, несмотря на неначавшиеся восстановительные работы больницы.

“На сегодняшний день с денежными средствами, которые есть на счету UNITED24, нет никаких проблем, эти средства доступны. Тогда, когда будет определена подрядная организация, которая будет производить реконструкцию больницы "Охматдет", можно будет производить расчет, в частности, этими деньгами. Поэтому мы не видим целесообразности в отзыве финансовой помощи”

Тем не менее, "Автострада" выразила свою обеспокоенность по поводу темпов восстановления "Охматдета". Представители компании критически оценили отсутствие прогресса в реконструкции, отмечая важность быстрых действий в ответ на неотложные нужды больницы, пострадавшей от обстрелов.

“К сожалению, потеряно уже 2 месяца, а восстановление больницы до сих пор не началось. Поскольку это была неотложная потребность, можно было выбрать нормальную подрядную организацию, имеющую соответствующий персонал, технику, оборудование, заключить прямой контракт и начать возобновление "Охматдета" уже в первую неделю после обстрела. Таким образом, к зиме был бы выполнен значительный объем работ. Сегодня констатируем факт, что это не произошло, работы до сих пор не начаты”, — отметили в компании.