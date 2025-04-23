Отсутствие Рубио и Уиткоффа на переговорах в Лондоне: что это значит для Украины

Госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф не будут присутствовать сегодня на встрече с Украиной и европейскими государствами в Лондоне. Эта новость уже всколыхнула медийное пространство. О чем может свидетельствовать отсутствие ключевых переговорщиков Трампа на столь важных переговорах? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Фото: из открытых источников

Измена американцев действительно рядом, однако она не критична

Политический аналитик, дипломат с многолетним опытом Вадим Трюхан считает, что отказ Уиткоффа и Рубио от участия в переговорах с Украиной, Британией и Францией в Лондоне – это признак отсутствия у американцев никаких идей относительно такого текста соглашения, который устроил бы и нацистскую россию, и Европу и Украину.

"В то же время это и свидетельство бешеного давления на нас и европейцев. Мол, "не согласны с тем, что мы согласовали с Путиным, мы умываем руки, дальше без нас". Так "грейт егейн" становится тотальным импотентом. Но реагировать на это нужно спокойно. Почему? А вот поэтому: во-первых, у Вашингтона семь пятниц в неделю. Сегодня да, а завтра может быть диаметрально противоположно. Во-вторых, без сделки американцы не посмеют снять санкции с России. А там, судя по сигналам о готовности к прямым переговорам с нашим Зеленским, все уже на ладан дышит, и время играет явно не на них. В-третьих, европейцы наконец-то осознали то, что для них угроза российской агрессии, прямой или в гибридном формате, — это больше, чем реальность. Следовательно, будут изо всех сил помогать Украине выстоять. Элементарно, чтобы выиграть время себе на подготовку к отпору. А главное – мы, украинцы, не готовы к капитуляции. Мы продолжаем борьбу за свою свободу", – отметил дипломат.

Вадим Трюхан подчеркивает, что паниковать не нужно. Правильно в данной ситуации выдохнуть. Измена американцев действительно рядом, однако она не критична.

Будет следующий раунд "параллельной дипломатии"

Политический обозреватель и аналитик Алексей Паныч отметил, что, если Рубио и Уиткоффа мы действительно не увидим сегодня на встрече в Лондоне, это значит, что США не ждут от этой встречи приемлемой для них позиции Украины, Франции и Британии, понимая под "приемлемой" такую, на которую Россия согласится без дополнительного американского давления.

"Если да, будет следующий раунд "параллельной дипломатии": Келлог работает с украинской стороной, Уиткофф с российской, а Рубио на заднем плане типа в роли арбитра. Возможно, камнем преткновения стал классический вопрос "чей Крым?". Один огромный плюс для нас: при нынешнем формате Трамп никак не сможет обвинить Украину в срыве переговоров, потому что за компанию придется обвинить в Британии и Франции, а к этому в Белом Доме явно не готовы. Интересная пошла игра", – отметил эксперт.

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