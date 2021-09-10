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Отравилась арбузом целая семья: в Москве умерли 15-летняя девочка и ее бабушка

С признаками пищевого отравления госпитализировали целую семью, медикам удалось спасти не всех

10 сентября 2021, 23:26
Автор:

Лиля Воробьева

В российской столице семья ела арбуз, который приобрели в торговом центре. После этого, отравившись вкусным фруктом, умерли двое членов семьи. Бабушка и ее 15-летняя внучка. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры, которая осуществляет расследование.

Отравилась арбузом целая семья: в Москве умерли 15-летняя девочка и ее бабушка

Арбузом отравилась целая семья (фото из открытых источников)

8 сентября полосатый фрукт один из членов семьи приобрел в торговом центре недалеко от дома. Уже 9 сентября почти все из семьи лежали в больнице с диагнозом — отравление. Не пострадал только папа девочки, он арбуза даже не пробовал.

К сожалению, 61-летней москвичке и ее внучке врачи ничем не смогли помочь, они умерли. Мама умершей дочери — в реанимации.

Работники российской прокуратуры возбудили уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Telegram-канале Mash разместил видеоролик из торгового центра, который реализовал ядовитые арбузы. Там все проверяют работники полиции.

Ведь в доме, где погибла женщина и ее внучка, отравившись будто вкусной полосатой ягодой, скорая помощь забрала в больницу еще двух детей, которым, соответственно, 9 и 11 лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что в России заявили, что в истощении сельскохозяйственных земель в Крыму виновата Украина. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 358 УК — экоцид — через водную блокаду Крымского полуострова после его аннексии. На информационном ресурсе указано, что, начиная с 26 апреля 2014-го года, Украина приняла решение в Херсонской области построить дамбу и тем самым прекратить поставки пресной воды на полуостров.


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Источник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/mass-media/news?item=65122873
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