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Отопительный сезон под угрозой: эксперт рассказал, хватит ли Украине газа на зиму

По словам эксперта, если зима будет холодной, то дефицит газа может достичь 3,5 млрд кубометров.

сегодня, 19:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Наша страна во время отопительного сезона 2021-22 года может ощутить нехватку голубого топлива, если предстоящая зима придет с морозами. Об этом во время телеэфира "Украина-24" сообщил руководитель энергетических исследований Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Отопительный сезон под угрозой: эксперт рассказал, хватит ли Украине газа на зиму

Украине может не хватить газа на зиму (фото из открытых источников)

По его словам, если выпадет зима, которая бывает у нас всегда, недостаток голубого топлива будет составлять около 2 млрд кубических метров. Если в зимние месяцы будут досаждать морозы, то стране не хватит голубого топлива в объемах 3,5 млрд кубометров. Если зимняя пора будет теплой, нехватка газа будет небольшой, и отопительный период закончится без особых проблем, – резюмировал эксперт.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что цена газа будет зависеть от его качества . Согласно принятому закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии" будут по-другому рассчитывать цену на энергоносители. Речь идет о ценах на голубое топливо. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров Украины. Одобренный закон предусматривает, что Кабмин будет решать, как сбалансировать рынок природного газа. Среди других изменений будут внесены изменения в определение цен на газ. Стоимость будут рассчитываться в зависимости от показателей качества топлива. Закон должен вступить в силу с мая 2022 года. Тогда украинцам предложат экономить на оплате газа благодаря тому, что размер потребленного газа будет рассчитываться в киловатт-часах. Однако придется установить новые счетчики на газ, их стоимость будет составлять до 30 тысяч гривен.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Zms9GGTUewo&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024
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