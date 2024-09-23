logo

BTC/USD

63011.32

ETH/USD

2627.81

LTC/USD

66.40

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

46.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Отношение украинцев к новым ограничениям мессенджера Telegram
commentss НОВОСТИ Все новости

Отношение украинцев к новым ограничениям мессенджера Telegram

Большинство украинцев поддерживают новые ограничения на Telegram для военных и госслужащих.

23 сентября 2024, 14:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

19 сентября состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности, объявившего о запрете использовать мессенджер Telegram для государственных служащих и военных. Компания Active Group провела исследования и спросила украинцев, как они относятся к новым ограничениям в использовании Telegram.

Отношение украинцев к новым ограничениям мессенджера Telegram

В Украине ограничили Telegram. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, 25,4% украинцев считают вполне верным решением ограничить использование мессенджера Telegram для военных и госслужащих. Еще 26,1% респондентов в большей степени согласились с новыми ограничениями.

12,3% опрошенных заявили, что полностью против запрета использования Telegram. Еще 16,4% указали, что в большей степени против введенных ограничений для мессенджера. 19,8% респондентов затруднились ответить.

Отношение украинцев к новым ограничениям мессенджера Telegram - фото 2

Правильно ли ограничить Telegram для госслужащих и военных. Опрос Active Group  

Как поясняет руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, запрет касается только использования служебных устройств, а не самих военных или госслужащих. Таким образом, смартфоны, как персональные устройства, не подлежат запрету. Кроме того, также разрешено введение официальных страниц военных и государственных организаций в Telegram.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов высказался по поводу необходимости запретить мессенджер Telegram. По его словам, Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, закрыть мессенджер в Украине сложно, но технически возможно.

Также "Комментарии" писали о мессенджерах, которые могут стать альтернативой Telegram.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости