Отношение украинцев к новым ограничениям мессенджера Telegram

19 сентября состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности, объявившего о запрете использовать мессенджер Telegram для государственных служащих и военных. Компания Active Group провела исследования и спросила украинцев, как они относятся к новым ограничениям в использовании Telegram.



В Украине ограничили Telegram. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, 25,4% украинцев считают вполне верным решением ограничить использование мессенджера Telegram для военных и госслужащих. Еще 26,1% респондентов в большей степени согласились с новыми ограничениями.

12,3% опрошенных заявили, что полностью против запрета использования Telegram. Еще 16,4% указали, что в большей степени против введенных ограничений для мессенджера. 19,8% респондентов затруднились ответить.

Правильно ли ограничить Telegram для госслужащих и военных. Опрос Active Group

Как поясняет руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, запрет касается только использования служебных устройств, а не самих военных или госслужащих. Таким образом, смартфоны, как персональные устройства, не подлежат запрету. Кроме того, также разрешено введение официальных страниц военных и государственных организаций в Telegram.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов высказался по поводу необходимости запретить мессенджер Telegram. По его словам, Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, закрыть мессенджер в Украине сложно, но технически возможно.

Также "Комментарии" писали о мессенджерах, которые могут стать альтернативой Telegram.