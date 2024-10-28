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Отмена перевода часов: сколько украинцев против

Как украинцы относятся к отмене перевода часов.

сегодня, 17:20
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Автор:
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Slava Kot

21 августа председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект об отмене перевода часов в Украине, который отправили на подпись к президенту Владимиру Зеленскому. В случае подписания Зеленским этого документа 27 октября стало последним, когда в Украине переводили стрелки часов на зимнее время. Компания Active Group провела опрос по отношению к украинцам к отмене перехода с зимнего на летнее время.

Отмена перевода часов: сколько украинцев против

Как украинцы относятся к отмене перевода часов

Согласно результатам опроса Active Group, мнения украинцев разделились по отмене перехода на постоянное время. 40,3% украинцев положительно оценивают отмену перевода часов, однако против выступают 33,6% респондентов. Еще 23,7% выбрали вариант, что им безразлично.

Как украинцы относятся к отмене перехода с зимнего на летнее время:

  • — Полностью положительно – 28,2%
  • — Более положительно – 12,1%
  • — Мне все равно – 23,7%
  • — Более негативно – 15,3%
  • — Полностью отрицательно – 18,3%
  • — Затрудняюсь ответить – 8,9%

Перевод часов на летнее и зимнее время был введен как способ более эффективного использования дневного света и экономии энергии. Идею распространил Бенджамин Франклин в XVIII веке, когда предложил изменять режим дня, чтобы уменьшить использование свечей. Однако практика широко внедрилась только во время Первой мировой войны: страны стали переводить часы для снижения затрат на освещение и экономию ресурсов.

Сегодня перевод часов поддерживается в некоторых странах для уменьшения потребления энергии и более удобного графика работы, но многие страны отказались от этой практики, поскольку ее влияние на экономию ресурсов стало сомнительным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что петиция, в которой просят ветировать законопроект об отмене перевода часов, набрала необходимое количество голосов.



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