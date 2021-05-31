Отмена комендантского часа в "ДНР": что стоит за решением так называемой местной власти

На оккупированной территории Донецкой области (ОРДО, т.н. "ДНР") ) с 1 июня по 15 сентября еженедельно, с вечера пятницы по утро воскресенья, приостанавливается действие режима комендантского часа. Ранее он действовал ежедневно с 23 часов ночи до 5 часов утра. Отменяли комендантский час специальными "указами" в отдельные дни по особым случаям. Что может стоять за этим решением? Почему оно принято вообще – и именно сейчас в частности? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

Отмена комендантского часа в "ДНР". Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Местные жители насладиться всеми благами отсутствия комендантского часа не смогут

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес считает, что на отмену комендантского часа повлиял ряд факторов.

"Главный – то, что социально-экономическая ситуация в т.н. "ДНР" ухудшается. Из-за того, что со стороны "ДНР" закрыты пункты пропуска (из четырех КПВВ на Донетчине работает лишь один, и тот всего дважды в неделю и с рядом условий), многие люди, которые регулярно ездили на подконтрольную территорию, вынуждены прилагать гораздо больше усилий, чтобы попасть туда. Часть людей отрезана от пенсий, часть от каких-то рабочих возможностей, от общения с родственниками, от более дешевых продуктов на украинской территории. На этом фоне нужны хоть какие-то хорошие новости", — поясняет Энрике Менендес.

Он отмечает, что участвовал во многих мероприятиях, в том числе на нейтральных площадках, где были и представители т.н. "республик". И был аргумент, с которым они долгое время ничего не могли сделать.

"Они продвигают идею, что в "ДНР" и "ЛНР" якобы так же безопасно, как в Украине. У них, естественно, в ответ спрашивали: если у вас так безопасно – почему же действует комендантский час? И этот козырь крыть было нечем. Потому принято такое половинчатое решение — отменить на выходные и праздники. Попытка сыграть в игру – посмотрите, как у нас всё нормально", — считает эксперт.

По его мнению, на неподконтрольных территориях комендантский час, возможно, уже действительно не оправдан.

"Но что-то мне подсказывает, что местные жители насладиться всеми благами отсутствия комендантского часа не смогут, — признался Энрике Менендес. — На жизнь людей это особого позитивного влияния не окажет. Этот маленький шаг в сторону расширения гражданских свобод нивелируется большим количеством вещей, которые эти свободы ограничивают".

Мы видим попытку сыграть в повышение субъектности данного квазиобразования

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", юрист Дмитрий Снегирев обращает внимание, в "распоряжении" главаря "ДНР" Дениса Пушилина от 31 мая, которым приостанавливается действие режима комендантского часа в определенные дни, также поручено организовать "усиленное патрулирование".

По мнению эксперта, мы видим попытку сыграть в повышение субъектности данного квазиобразования. Мол, ситуация в "ДНР" нормализуется, "республика" справляется с трудностями, граждане вечерами-ночами могут и повеселиться.

"Всё это, понятно, весьма далеко от реальности, — отмечает Дмитрий Снегирев. – Еще интересно, что в "ЛНР" подобной инициативы нет. По крайней мере, на данный момент. С одной стороны, это может свидетельствовать о том, что между т.н. "республиками" продолжаются определенные противоречия, даже в оценке существующих угроз. С другой стороны — отсутствие такого решения в "ЛНР" может быть попыткой показать, что Москва якобы не влияет на принятие тех или иных решений на оккупированной части Донбасса. Что, понятно, также весьма далеко от реальности".

Ранее портал "Комментарии" писал, что Зеленский ввел в действие санкции в отношении главарей "Л-ДНР" и ряда предприятий.

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