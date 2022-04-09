Открытое вторжение РФ: какие главные выводы и прогнозы на 45-й день войны

Идет 45-й день открытого вторжения России в Украину. Какие главные победы и провалы Москвы, Киева и коллективного Запада имеем на данный момент? Каковы прогнозы дальнейшего развития ситуации? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

На сегодня можно констатировать, что мы не просто остановили врага, но и начинаем контрнаступление на ряде участков

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан акцентирует, что комментарии действий наших вооружены сил должны быть очень взвешенными. И предусматривать как сохранение военной тайны, так и прочих компонентов, которые могут навредить нашей обороноспособности и действиям ВСУ.

"На сегодня можно констатировать, опираясь на публикации в открытых источниках, на заявления наших уполномоченных на это лиц (прежде всего, главкома ВСУ генерала Залужного), что мы не просто остановили врага, но и начинаем контрнаступление на ряде участков. Уже освобождены Киевская, Черниговская, Сумская области. Происходит освобождение Херсонской области. Успешно идут определенные боевые операции на тех направлениях, где Россия пытается или закрепиться, или пойти в наступление. Ситуация, конечно, не стопроцентно улучшилась. Но, как по мне, определенный перелом в ходе этой войны уже произошел", – отмечает генерал.

Учитывая то, что продемонстрировали украинские полководцы, украинское войско, весь наш народ, партнеры, наконец, приступили к поставкам в Украину соответствующих видов вооружения. И это тоже – важнейший момент, уверен Василий Богдан.

"Более того, как заверил президент США Джо Байден, нам будут поставлять прогрессивное вооружение, в том числе средства ПВО и ПРО. Всё это дает основания говорить, что мероприятия, которые произведены внутри Украины по мобилизации нашего резерва, а также поддержка партнеров – дают свой результат. И это подвигает РФ искать выход из конфликта путем переговоров", – говорит генерал.

По его словам, украинская нация доказала (несмотря на определенные пессимистичные прогнозы представителей Запада), что способна бороться, побеждать и давать отпор даже ядерному агрессору, которым является РФ.

"То, как действует сейчас ставка верховного главнокомандующего, Генштаб дает свои позитивные результаты, – считает Василий Богдан. – И если продолжится наращивание поставок нам нужного вооружения (о котором говорит президент, наше военное командование), а параллельно будут усиливаться санкции против России (прежде всего в энергетической сфере – эмбарго на нефть, газ, ядерное топливо, но и другие меры, связанные с ограничениями финансовой и внешне-экономической деятельности страны-агрессора), можно будет говорить о том, что намерения РФ устроить очередную волну наступления на Украину, захватить весь Донбасс и часть Востока – не увенчаются успехом".

Тактика "если вы не пойдете на компромиссы, мы и дальше будем убивать мирных" привела к еще одному печальному для страны-агрессора фактору

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает так:

"Мы видим практически полный провал первоначальных планов, о которых заявляли российские пропагандисты и политики. Ни смены украинского политического руководства, ни смены геополитического курса Украины, ни вовлечения Украины в орбиту российского влияния не произошло. Более того – для них стало неожиданностью не только невероятное сопротивление ВСУ, но и сопротивление собственно украинцев. Даже гражданских. На территориях, где россияне пытались создать оккупационные администрации или администрации, которые с ними бы сотрудничали, пока всё идет далеко не по планам РФ. Так называемых "народных республик" не возникло. Соответственно, не произошло и внешнеполитической демонстрации, что украинцы якобы спят и видят, когда их "освободит" РФ".

Вторым провалом эксперт называет зверства России, попытку сыграть на страхе, надавив тем самым на политическое руководство Украины (которое, действительно, обращает внимание на жертвы среди гражданских лиц, в отличие от РФ).

"Тактика "если вы не пойдете на компромиссы, мы и дальше будем убивать мирных" привела к еще одному печальному для страны-агрессора фактору. Уже в начале войны произошла существенная мобилизация украинской нации. Но после зверств, какие россияне совершили в Буче, Харькове, Мариуполе, Сумах, Чернигове – какой процент граждан Украины будет считать, что РФ "братская страна" или хотя бы нейтральный сосед? Вопрос риторический. А ведь до всего этого у нас даже в парламенте была представлена пророссийская политическая сила. Соответственно, была определенная часть украинцев, которая считала, что с РФ можно дружить. Теперь такого нет. И это – долгосрочный эффект, – уверен Игорь Тышкевич. – Это невозможно будет отыграть, как в случае с 2014-м годом, после аннексии Крыма, после оккупации части Донбасса. Тогда России удалось частично сохранить позиции в некоторых украинских регионах. А сейчас? В том же еще недавно достаточно лояльном к РФ Харькове после всего, что агрессор сотворил с этим городом – о какой лояльности к нему может идти речь?".

Не достигнув желаемых результатов в общем, Россия сменила приоритеты, отмечает эксперт. Теперь все силы брошены на Донбасс.

"Именно там агрессор пытается "додавить", именно там пытается сыграть на повышение ставок. И тут, увы, РФ на руку, в краткосрочной перспективе, играют цены на нефть, – акцентирует Игорь Тышкевич. – С точки зрения возможности вести войну дальше, Россия сохранила ресурс. Ее бюджет сверстан из расчета среднегодовой цены на нефть в 44 доллара США за баррель. Российская нефть сейчас продается с большим дисконтом по отношение к нефти марки Brent. Но дисконт до 65 долларов всё равно означает, что на каждой условной бочке Россия имеет 20 долларов сверху. Вне заложенных трат российского бюджета. И это то, что позволяет РФ в краткосрочной перспективе, в ближайшие месяцы, полугодие, продолжать войну, давить на Украину и на мир".

Что касается Украины, то на 45-й день открытой российской агрессии эксперт считает ключевым достижением мобилизацию общества, то, что мы выстояли.

"Еще одним достижением можно назвать постепенное корректирование нашими дипломатами, руководством государства – политики наших западных партнеров в стиле "давайте подождем, посмотрим, что там будет дальше". В том числе по вооружению Украины и санкциям против РФ. Позиция многих государств изменяется, – подчеркивает Игорь Тышкевич. – Давайте вспомним изначальные заявления Германии, Франции, США в первые дни войны – война это плохо, надо договариваться. Сегодня эта позиция значительно трансформировалась. Не так быстро, как нам бы хотелось, но перемены происходят. И в этом – огромная заслуга и нашей армии, и нашей дипломатии. Президент Зеленский очень активен, он выступает перед парламентами огромного количества стран. Причем апеллирует не к элитам, не к политикам, а к людям. Очень активен и МИД, и экономическая дипломатия, работа с торговыми партнерами. Это всё дает результат".

В то же время, продолжает эксперт, есть существенные сложности в экономике.

"Нам необходимо принимать более быстрые решения по переводу экономики на военные рельсы, – призывает он. – По восстановлению всего, что можно восстановить. Ведь Россия, уничтожая, среди прочего, гражданскую инфраструктуру, делает всё, чтобы Украина в среднесрочной перспективе ослабла экономически. И чтобы РФ получила через какое-то время возможность давить на нас еще и экономическими методами. Нам надо иметь это в виду. И понимать, что мы можем выстоять лишь, если после горячей фазы войны достаточно быстро восстановимся. Та же договоренность о прекращении огня – это будет лишь завершение первого раунда. Но не завершение собственно противостояния. Потому что цели РФ более глобальны. Так что после первого раунда нам надо будет в кратчайшие сроки восстановиться. Для того, чтобы либо второго раунда вовсе не наступило, либо чтобы мы смогли в нем выстоять".

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