Открыто второе высшее здание мира: какова его высота

Второе высшее здание мира Merdeka 118 официально введено в эксплуатацию. Небоскреб находится в столице Малайзии Куала-Лумпур, а его высота 678,9 метра. Таким образом, Merdeka 118 уступает по высоте лишь Бурдж Халифа, высота которого 828 метров.



Небоскреб Merdeka 118 в Малайзии. Фото из открытых источников

Небоскреб, занявший участок площадью почти 8 гектаров в центральной части столицы Малайзии, был достроен в конце 2023 года, но только в начале января 2024 года его открыл король Абдулла и вел в эксплуатацию.

Официальное название небоскреба — Merdeka PNB 118 или просто Merdeka 118. Merdeka на малайзийском означает "День независимости" и таким образом здание чествует место, где произошло провозглашение независимости Малайзии — парк Merdeka. PNB – это аббревиатура от Permodalan Nasional Berhad, крупнейшей в Малайзии компании по управлению фондами и владельца башни, а число 118 означает количество этажей.

Небоскреб спроектировала студия Fender Katsalidis в футуристическом стиле. Здание покрыто мозаикой из стеклянных фасадов в форме ромба, что символизирует разнообразие малайзийцев. Дизайн был сделан так, чтобы напоминать жест вытянутой руки Тунка Абдула Рахмана во время скандирования "Мердека!", когда он объявил о независимости Малайзии 31 августа 1957 года.





Большинство помещений Merdeka 118 будут отведены под офисы компании PNB, которые будут размещены на 80 из 118 этажей. Самый высокий 118 этаж, который находится на высоте 485 метров, будет использоваться как VIP-зал, а на 114 и 115 расположена смотровая площадка. В здании несколько этажей заняты отелем Hyatt Kuala Lumpur. Также в небоскребе будут частные квартиры, рестораны, спа, бассейн, торговые центры, магазины и паркинг в подвале более чем на 5 тыс. автомобилей. Таким образом, небоскреб превратится в небольшой самодостаточный вертикальный город.



Строительство Merdeka 118 длилось 9 лет, а стоимость оценивается примерно в 1 миллиард долларов.

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