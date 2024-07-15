Открыто рекордное количество дел против украинских компаний

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Черновалова Кристина
В Украине значительно возросло количество уголовных дел против частных компаний. Об этом свидетельствует анализ, проведенный сервисом "Опендатабот" с данными судебного реестра. В 2023 году количество уголовных производств увеличилось в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 43,138 случаев.
Количество уголовных дел против бизнеса возросло в 2,6 раза за 2023 год
Среди 5015 попавших под следствие компаний особое внимание было сосредоточено на шести компаниях, фигурирующих в делах о легализации доходов, полученных преступным путем, а также четырех, занимавшихся коллаборационной деятельностью. К настоящему моменту в 2024 году 2839 компаний уже стали фигурантами в уголовных производствах, из них одна за госизмена, три за коллаборационизм и десять за отмывание средств.
Проблематика не только в увеличении числа дел, но и в их окончании: до 80% уголовных дел против бизнеса заканчиваются без приговора, и многие так и не дошли до суда. Компании получают бумажные письма от прокуратуры о закрытии дел, но эти документы бумажные и их подлинность сложно подтвердить. Опендатабот обратился в Офис Генеральной прокуратуры с инициативой ввести электронную подпись для таких ответов, что могло бы облегчить бизнесам процедуру восстановления репутации, однако предложение было отклонено.
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Ігор
сегодня, 12:35
Майже як нацистській сайт Миротворець, так ніхто і не покараний. Якщо не вважати що тепер вся наша країна розплачується за екстремізм корумпованої бандерівської вишевати.