Открыто рекордное количество дел против украинских компаний

В Украине значительно возросло количество уголовных дел против частных компаний. Об этом свидетельствует анализ, проведенный сервисом "Опендатабот" с данными судебного реестра. В 2023 году количество уголовных производств увеличилось в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 43,138 случаев.

Количество уголовных дел против бизнеса возросло в 2,6 раза за 2023 год

Среди 5015 попавших под следствие компаний особое внимание было сосредоточено на шести компаниях, фигурирующих в делах о легализации доходов, полученных преступным путем, а также четырех, занимавшихся коллаборационной деятельностью. К настоящему моменту в 2024 году 2839 компаний уже стали фигурантами в уголовных производствах, из них одна за госизмена, три за коллаборационизм и десять за отмывание средств.









Проблематика не только в увеличении числа дел, но и в их окончании: до 80% уголовных дел против бизнеса заканчиваются без приговора, и многие так и не дошли до суда. Компании получают бумажные письма от прокуратуры о закрытии дел, но эти документы бумажные и их подлинность сложно подтвердить. Опендатабот обратился в Офис Генеральной прокуратуры с инициативой ввести электронную подпись для таких ответов, что могло бы облегчить бизнесам процедуру восстановления репутации, однако предложение было отклонено.

"Бизнес, попавший в судебный реестр как фигурант уголовного дела, в дальнейшем испытывает проблемы с финмониторингом и комплаенсом. Даже если дело было закрыто, упоминания в судебном реестре о том, что компания фигурировала по уголовному делу, остаются навсегда: их невозможно изъять или опровергнуть. В настоящее время бизнес не имеет возможности защитить свою деловую репутацию в таких случаях. Публикация писем о закрытии дел от прокуратуры, подтвержденных ЭЦП, могла бы значительно помочь украинскому бизнесу, позволяя публично опровергать информацию из реестра и подтверждать свою невиновность", — комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабота.