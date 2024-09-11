Отключают ли свет в доме Зеленских: первая леди поделилась подробностями

Первая леди Украины Елена Зеленская открыто рассказала о том, как проходит их повседневная жизнь в условиях, когда свет в доме может исчезнуть в любую минуту, а сирены заставляют спускаться в подвал.

Елена Зеленская о том, как переживает отключения света

В условиях войны, даже первая семья страны не защищена от обыденности перебоев с электричеством.

"Конечно, свет исчезает, мы живем в одной энергосистеме," — говорит Елена Зеленская.

В этом году ситуация для семьи стала немного легче благодаря приобретенному генератору. Несмотря на шум, который он издает, генератор стал настоящим спасением, поддерживая в доме свет даже в самые темные времена.

Опыт первых месяцев войны, когда обстрелы энергосистемы заставили всех вспомнить "что такое жизнь при свечах", оставил неожиданно теплые воспоминания.

"Это были у нас с детьми романтические вечера. Даже нравилось," — вспоминает первая леди.

Семья устраивала ужины при свечах, читала книги, играла в настольные игры, что придавало этим моментам особую атмосферу уюта и семейного тепла. Несмотря на все трудности, Елена Зеленская подчеркивает необходимость соблюдения мер безопасности во время воздушных тревог.

"Я уверена, что спускаться в укрытие очень нужно," — говорит она.

Ночные тревоги заставляют ее разбудить детей и спуститься в подвал, где они проводят время в ожидании безопасности. Такая предосторожность, несмотря на усталость и дискомфорт, спасает жизни, как показывает опыт многих украинцев.

Читайте также на портале “Комментарии” — С начала полномасштабного вторжения первая леди Украины Елена Зеленская столкнулась с серьезными испытаниями, которые повлияли на ее психологическое состояние. В недавнем интервью британскому изданию The Telegraph Зеленская откровенно рассказала о своем опыте борьбы с психологическим выгоранием.