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Отключают ли свет в доме Зеленских: первая леди поделилась подробностями

Первая леди Украины делится опытом жизни без света и в укрытии во время войны

сегодня, 13:14
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Черновалова Кристина

Первая леди Украины Елена Зеленская открыто рассказала о том, как проходит их повседневная жизнь в условиях, когда свет в доме может исчезнуть в любую минуту, а сирены заставляют спускаться в подвал.

Отключают ли свет в доме Зеленских: первая леди поделилась подробностями

Елена Зеленская о том, как переживает отключения света

В условиях войны, даже первая семья страны не защищена от обыденности перебоев с электричеством. 

"Конечно, свет исчезает, мы живем в одной энергосистеме," — говорит Елена Зеленская. 

В этом году ситуация для семьи стала немного легче благодаря приобретенному генератору. Несмотря на шум, который он издает, генератор стал настоящим спасением, поддерживая в доме свет даже в самые темные времена.

Опыт первых месяцев войны, когда обстрелы энергосистемы заставили всех вспомнить "что такое жизнь при свечах", оставил неожиданно теплые воспоминания. 

"Это были у нас с детьми романтические вечера. Даже нравилось," — вспоминает первая леди. 

Семья устраивала ужины при свечах, читала книги, играла в настольные игры, что придавало этим моментам особую атмосферу уюта и семейного тепла. Несмотря на все трудности, Елена Зеленская подчеркивает необходимость соблюдения мер безопасности во время воздушных тревог.

"Я уверена, что спускаться в укрытие очень нужно," — говорит она. 

Ночные тревоги заставляют ее разбудить детей и спуститься в подвал, где они проводят время в ожидании безопасности. Такая предосторожность, несмотря на усталость и дискомфорт, спасает жизни, как показывает опыт многих украинцев.

Читайте также на портале “Комментарии” — С начала полномасштабного вторжения первая леди Украины Елена Зеленская столкнулась с серьезными испытаниями, которые повлияли на ее психологическое состояние. В недавнем интервью британскому изданию The Telegraph Зеленская откровенно рассказала о своем опыте борьбы с психологическим выгоранием.



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