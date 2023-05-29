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Отдельные купе для женщин в поездах Укрзализныци: отношение украинцев

Как украинцы относятся к введению отдельных вагонов для мужчин и женщин. Часто ли женщина становится жертвой насилия со стороны мужчин, выяснили в социологическом опросе компании Active Group.

сегодня, 14:50
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Автор:

Slava Kot

23 мая пресс-служба "Укрзализныци" объявила, что введет для пассажиров женские, мужские и смешанные вагоны. Такова была реакция перевозчика на петицию, призывающая создать отдельные вагоны для женщин и мужчин. Компания Active Group провела опрос и узнала мнение украинцев о нововведении "Укрзализныци".

Отдельные купе для женщин в поездах Укрзализныци: отношение украинцев

Отдельные вагоны для женщин. Фото из открытых источников


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По состоянию на 29 мая на сайте Кабинета министров петиция о введении отдельных вагонов в поездах получила 24 680 голосов из 25 тыс. необходимых. "Укрзализныця" объявила, что готова ввести женские купе в экспериментальном режиме для некоторых избранных долгосрочных маршрутов. По предварительной информации, женские купе будут доступны для женщин, трансженщин и мам с детьми до шести лет.

Active Group спросила украинцев, поддерживают ли они такую инициативу. Оказалось, что 31,8% опрошенных однозначно поддержали идею отдельных вагонов для женщин, еще 27,1 указали вариант "скорее да". В противоположность этому 14,2% однозначно против такого решения, а 15,9% скорее против.

Отдельные купе для женщин в поездах Укрзализныци: отношение украинцев - фото 2

Также компания спросила мнение респондентов, часто ли женщина становится жертвой мужчин. 38,4% ответили, что очень часто, 45% указали, что бывает, но не часто, а 9,8% сообщили, что очень редко. Лишь 1% опрошенных указал, что насилия над женщинами практически не бывает.

Отдельные купе для женщин в поездах Укрзализныци: отношение украинцев - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса относительно того, что и нужно государству вмешиваться в работу мессенджера Telegram. Соответствующая идея была озвучена министром культуры Александром Ткаченко.

Также "Комментарии" писали, что социологическая компания Active Group выяснила мнения украинцев по поводу задержания председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Таким респонденты ответили, борьба ли это с коррупцией или "показуха".



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Источник: https://t.me/pulsweek/165
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