От зарплат до премий: сколько зарабатывает мэр Львова

Львовский городской совет открыл занавес над зарплатами своего руководства. Мэр Андрей Садовый и его заместители за июнь заработали значительные суммы благодаря окладам, премиям и надбавкам за высокие достижения в труде.

Какую зарплату получил мэр Львова Андрей Садовый

В частности, в июне городской голова Андрей Садовый получил зарплату в размере 67 тысяч гривен, из которых основной оклад составил всего 9600 гривен. Остальные суммы были дополнены премией в размере 19 тысяч и надбавкой за достижения — 6352 гривен. После уплаты налогов мэр города получил "на руки" 53 тысячи 545 гривен.

Первому заместителю городского головы, куратору экономического развития Андрею Москаленко, начислено 67 тысяч 763 гривны. Исходя из оклада в 11 945 гривен, Москаленко дополнил свой доход премией в 23 тысячи 890 гривен и надбавкой за высокие достижения в 15 тысяч гривен, в итоге на руки получив 54 тысячи 549 гривен.

Заместитель градостроительства Любомир Зубач имел значительную надбавку в 18 тысяч 312 гривен и премию 28 тысяч гривен, общая сумма дохода до налогообложения составила более 52 тысяч гривен.

Самую высокую зарплату среди заместителей получила Ирина Маруняк, куратор жилищно-коммунального хозяйства. Общий доход Маруняк составил 56,1 тысячи гривен, с надбавкой за достижения в 16 тысяч 927 гривен и премией в 23 тысячи гривен.

В завершение Наталья Алексеева, управляющий делами исполкома, получила надбавку 17 тысяч 360 гривен и премию 26 тысяч 727 гривен, что в итоге составило 53 тысячи гривен дохода в июне.

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