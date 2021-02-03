«От нас не сбежишь»: ЛГБТ-сообщество потроллило отключенные из-за санкций каналы Медведчука

Решение Совета нацбезопасности и обороны о блокировании телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK вызвало резонанс в Украине. Общественная организация KyivPride, которая защищает права ЛГБТ, решила не оставаться в стороне и прокомментировать санкции.

Телеканалы (фото из открытых источников)

"Теперь вместо трех пророссийских каналов на ваших "голубых экранах" будет транслироваться круглосуточная ЛГБТ+ пропаганда сроком на 5 лет. От нас не сбежишь", — говорится в посте KyivPride в Twitter.

Пользователи социальных сетей с юмором оценили сообщение KyivPride на своей страничке.

"Будьмо, гей! шикарно!", "А вот тут хорошо", "Хоч щось можна подивитись, особливо вночі", "Найкраще!", "С учетом, что зомбоящик смотрят исключительно пожилые одинокие люди, у которых нет молодых родственников, чтобы обеспечить доступ к разным взглядам и мнениям. Поздравляю ЛГБТ с прибавлением тех, кому за 70. Как всегда в нашей стране", — пишут пользователи Сети.

Указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.





Напомним, президент Украины Владимир Зеленский побщался на совещании с руководством основных украинских телеканалов — тех, которые не попали под санкции.Совещание было посвящено вчерашнему решению СНБО о санкциях против трех украинских каналов, принадлежащих народному депутату Тарасу Козаку.

По мнению участников совещания, санкции, которые были введены в отношении их коллег не имеют ничего общего с давлением на свободу слова и независимость СМИ, а являются одним из инструментов борьбы с дезинформацией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!