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«От нас не сбежишь»: ЛГБТ-сообщество потроллило отключенные из-за санкций каналы Медведчука

Пользователи соцсетей оценили юмор и в основном положительно восприняли сообщение KyivPride

сегодня, 21:55
Автор:

Ольга Чародий

Решение Совета нацбезопасности и обороны о блокировании телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK вызвало резонанс в Украине. Общественная организация KyivPride, которая защищает права ЛГБТ, решила не оставаться в стороне и прокомментировать санкции.

«От нас не сбежишь»: ЛГБТ-сообщество потроллило отключенные из-за санкций каналы Медведчука

Телеканалы (фото из открытых источников)

"Теперь вместо трех пророссийских каналов на ваших "голубых экранах" будет транслироваться круглосуточная ЛГБТ+ пропаганда сроком на 5 лет. От нас не сбежишь", — говорится в посте KyivPride в Twitter.

Пользователи социальных сетей с юмором оценили сообщение KyivPride на своей страничке.

"Будьмо, гей! шикарно!", "А вот тут хорошо", "Хоч щось можна подивитись, особливо вночі", "Найкраще!", "С учетом, что зомбоящик смотрят исключительно пожилые одинокие люди, у которых нет молодых родственников, чтобы обеспечить доступ к разным взглядам и мнениям. Поздравляю ЛГБТ с прибавлением тех, кому за 70. Как всегда в нашей стране", — пишут пользователи Сети.

Указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.

«От нас не сбежишь»: ЛГБТ-сообщество потроллило отключенные из-за санкций каналы Медведчука - фото 2

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский побщался на совещании с руководством основных украинских телеканалов — тех, которые не попали под санкции.Совещание было посвящено вчерашнему решению СНБО о санкциях против трех украинских каналов, принадлежащих народному депутату Тарасу Козаку. 

По мнению участников совещания, санкции, которые были введены в отношении их коллег не имеют ничего общего с давлением на свободу слова и независимость СМИ, а являются одним из инструментов борьбы с дезинформацией.


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Источник: https://twitter.com/KyivPride/status/1356920886570401793
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