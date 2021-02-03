«От нас не сбежишь»: ЛГБТ-сообщество потроллило отключенные из-за санкций каналы Медведчука

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Ольга Чародий
Решение Совета нацбезопасности и обороны о блокировании
телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK вызвало резонанс в Украине.
Общественная организация KyivPride, которая защищает права ЛГБТ, решила не
оставаться в стороне и прокомментировать санкции.
Телеканалы (фото из открытых источников)
Пользователи социальных сетей с юмором оценили сообщение KyivPride на своей страничке.
Указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский побщался на совещании с руководством основных украинских телеканалов — тех, которые не попали под санкции.Совещание было посвящено вчерашнему решению СНБО о санкциях против трех украинских каналов, принадлежащих народному депутату Тарасу Козаку.
По мнению участников совещания, санкции, которые были введены в отношении их коллег не имеют ничего общего с давлением на свободу слова и независимость СМИ, а являются одним из инструментов борьбы с дезинформацией.
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