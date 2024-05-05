От кровавого распятия до шоколадных яиц: как празднуют Пасху в разных странах

Весной большинство стран мира празднует Пасху – один из самых больших христианских праздников. Несмотря на общую идею празднования основанной на воскресении Иисуса Христа, разные страны имеют свои обычаи и традиции. Портал "Комментарии" подготовил подборку о том, как празднуют Пасху в разных странах мира.



Как празднуют Пасху в разных странах мира. Фото из открытых источников

Пасха на Филиппинах





Пасха вызывает споры в наиболее католической стране Азии – Филиппины. Несмотря на критику местной церкви перед празднованием Пасхи на Филиппинах добровольцев прибивают к кресту.

Ритуал, имитирующий распятие Христа, стал главной туристической визитной карточкой в городе Сан-Педро-Кутуд, примерно в 70 км к северу от столицы Манилы. Местных верующих при их согласии прибивают к крестам гвоздями длиной примерно 10 см, предварительно продезинфицированными в спирте для предотвращения инфекций. Чаще верующие воспринимают распятие, как знак покаяния за грехи, или же относятся к этому, как к своеобразной молитве за здоровье своих родных и близких.

Пасха во Франции





Во Франции, а точнее на острове Корсика в городе Сартен проходит наиболее зрелищная религиозная процессия на Паску. Вокруг освещенного свечами города идет процессия верующих во главе с Великим Паломником, что символизирует путь Христа на Голгофу. Ежегодно эту честь получает другой священнослужитель. Традиционно он несет 31-килограммовый крест и 15-килограммовые цепи.

Пасха в США





В США по сравнению с другими странами контрастирует коммерциализация Паски. Американцы покупают и красят яйца, но традиция святить кулич и яйца в церкви отсутствует. После церкви верующие обычно для праздничного завтрака идут в рестораны, а не домой. Дальше они вместе с семьей отправляются смотреть праздничный парад. Одним из главных символов Пасхи в США стал кролик.

Пасха в Италии





У итальянцев довольно отличительные традиции празднования по сравнению с другими европейцами. По традиции на пасхальном столе у них должна быть жареная баранина с розмарином и чесноком, молодой картофель, а также знаменитый пирог в форме голубя – коломба. Также в разных регионах Италии присутствуют свои особые пасхальные блюда, например в Тоскане – это пасимата, а в Лацио – тортано. Также итальянцы любят есть на Паску настоящие и шоколадные яйца. Последние часто имеют внутри игрушки.

Пасха в Великобритании





В Великобритании сегодня для празднования Пасхи используют преимущественно шоколадные яйца. Еще одной британской традицией стали сладкие булочки со знаком креста. В пасхальные дни дети обычно занимаются поиском яиц, которые спрятали от них взрослые. Иногда, чтобы усложнить эту задачу, родители пишут письмо с подсказками, которые помогут расшифровать, где спрятаны яйца. Дети также катают яйца, чтобы увидеть, кто первым дойдет до финиша.

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