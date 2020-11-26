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От коронавируса умерла жена украинского писателя

Сам мужчина так же лечится от коронавируса

сегодня, 18:40
Автор:

Любовь Блажко

Стало известно, что от Covid-19 умерла супруга украинского писателя и политического деятеля Юрия Щербака. Об этом сообщил писатель Михаил Слабошпицкий, опубликовав соответствующий пост в Facebook.

От коронавируса умерла жена украинского писателя

Юрий Щербак. Фото: novynarnia.com

"Горькая весть. Только что сообщили о смерти от ковида Марии Иосифовны Щербак, жены выдающегося писателя, политического деятеля Юрия Щербака. Сам Юрий Николаевич сейчас также болен ковидом. Дай Бог ему сил выздороветь и пережить это горе. Выражаем глубокие соболезнования семье, которая на протяжении года перенесла уже вторую страшную потерю", — написал он. 

Юрий Щербак известен в Украине и за ее пределами как украинский писатель, сценарист, эпидемиолог, публицист, политик, эколог и дипломат. Он является автором около 100 научных работ и двух десятков книг, а также ряда пьес и киносценариев. Сейчас Юрию Щербаку 86 лет. 

Стоит также отметить, что он был первым министром охраны окружающей природной среды Украины в правительстве Витольда Фокина (1991-1992), послом Украины в Израиле (1992-1994) и в США (1994-1998).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, во Львове умерла выдающаяся украинская певица. 


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=993510044492162&id=100014995268380
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