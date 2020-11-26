От коронавируса умерла жена украинского писателя

Стало известно, что от Covid-19 умерла супруга украинского писателя и политического деятеля Юрия Щербака. Об этом сообщил писатель Михаил Слабошпицкий, опубликовав соответствующий пост в Facebook.

Юрий Щербак. Фото: novynarnia.com

"Горькая весть. Только что сообщили о смерти от ковида Марии Иосифовны Щербак, жены выдающегося писателя, политического деятеля Юрия Щербака. Сам Юрий Николаевич сейчас также болен ковидом. Дай Бог ему сил выздороветь и пережить это горе. Выражаем глубокие соболезнования семье, которая на протяжении года перенесла уже вторую страшную потерю", — написал он.

Юрий Щербак известен в Украине и за ее пределами как украинский писатель, сценарист, эпидемиолог, публицист, политик, эколог и дипломат. Он является автором около 100 научных работ и двух десятков книг, а также ряда пьес и киносценариев. Сейчас Юрию Щербаку 86 лет.

Стоит также отметить, что он был первым министром охраны окружающей природной среды Украины в правительстве Витольда Фокина (1991-1992), послом Украины в Израиле (1992-1994) и в США (1994-1998).

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