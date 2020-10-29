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От коронавируса умер экс-нардеп Валерий Бабич

При жизни Бабич вел благотворительную деятельность, оказывал меценатскую и спонсорскую поддержку

сегодня, 16:53
Автор:

Диденко Светлана

Смерть предпринимателя и политического деятеля стала для всех неожиданностью. Причина — коронавирусная инфекция, пишут "Факты".

От коронавируса умер экс-нардеп Валерий Бабич

Фото: 24 Канал

Сегодня, 29 октября, умер первый президент АО "Украинская финансовая группа", бывший народный депутат Украины Валерий Георгиевич Бабич. Бывшему народному депутату в конце августа выполнилось 67 лет.

Стало известно, что причиной  смерти стало коронавирусное заболевание.

О смерти деятеля сообщила и принесла свои соболезнования семье умершего пресс-атташе Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Марина Кинах на странице Facebook.

Известный предприниматель родился в 1953 году в Бродах Львовской области. Образование получил в Киевском торгово-экономическом институте, карьеру начинал как экономист.

В начале 90-х Валерий Бабич стал одним из основателей Республиканского акционерного общества "Украинская биржа", должность президента занимал вплоть до последних дней жизни.

Мужчина был председателем совета промышленников и предпринимателей. Год, с 1993 по 1994, занимал должность внештатного  советника президента Украины Леонида Кравчука. Бабич был народным депутатом Верховной Рады второго созыва (1994-1998 годов).

Бабич инициировал создание и возглавлял деятельность многих общественных организаций, поддерживали демократические преобразования и рыночные реформы в Украине и СНГ.

Также Бабич занимал пост вице-президента Всеукраинского благотворительного культурно-научного фонда имени Тараса Шевченко. При жизни вел благотворительную деятельность, оказывал меценатскую и спонсорскую поддержку многим начинаниям в науке, образовании, культуре, искусстве, литературе и  спорте.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что действующий мэр Борисполя скончался от осложнений коронавируса.


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