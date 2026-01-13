logo

От королев к композиторам: как известные блюда получили свои имена

Пицца, пирожные и соусы с историей: кто стоит за кулинарными названиями, которые знают весь мир

13 января 2026, 16:43
Многие популярные блюда и десерты имеют названия, за которыми прячутся короли, художники и исторические события. Их истории часто не менее увлекательны, чем сам вкус, а некоторые из них до сих пор вызывают споры между странами.

От королев к композиторам: как известные блюда получили свои имена

Пицца Маргарита. Фото: из открытых источников

Так, легендарная пицца Маргарита связывается с 1889 годом, когда неаполитанский повар Раффаэле Эспозито приготовил пиццу для королевы Маргариты Савойской с томатами, моцареллой и базиликом — в цветах итальянского флага. В то же время существует версия, что название происходит от цветка маргаритки из-за характерного преподавания ингредиентов.

Десерт "Павлова" получил имя русской балерины Анны Павловой во время ее гастролей в 1920-х годах. Новозеландцы считают, что торт создали в отеле Веллингтона в 1926 году, австралийцы же настаивают на версии из Перта в 1935 году.

Привычный сэндвич связывают с Джоном Монтегю, 4-м графом Сандвичем, который в XVIII веке кушал мясо между кусками хлеба, не отрываясь от работы или игры. Хотя идея была не новой, именно его титул стал общемировым названием.

Ролл "Кайзер" получил императорское имя в честь Франца Иосифа I и символизировал высочайшее качество выпечки во времена Габсбургов. А говядина Веллингтон, вероятно, является британской версией французского блюда, переименованной из патриотических соображений.

Итальянский карпачо появился в Венеции в 1950 году и был назван в честь художника Витторе Карпаччо из-за насыщенного красного цвета мяса. Соус бешамель связывают с именем придворного Людовика XIV, а конфеты "Моцарткугель" — с композитором Вольфгангом Амадеем Моцартом.

Кулинария, как и история, хранит память – иногда в виде рецепта, пережившего столетие.

Читайте также на портале "Комментарии" – пельмени больше не "на скорую руку": три неожиданных блюда, которые покорят даже гурманов.




