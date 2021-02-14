От кого произошел коронавирус - мнение ВОЗ

Над загадкой возникновения нового коронавируса, который распространился на весь мир, ломают головы не один десяток ученых. Вирусологи, микробиологи изучают происхождение вируса и пытаются найти его источник. В мире появляется все больше версий, вплоть до конспирологических. Одна из наиболее авторитетных организаций озвучила собственное мнение о том, кто мог стать распространителем "чумы 21-го века".

Летучая мышь / фото Газета.Ру

Так, член международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак назвал наиболее вероятной версию передачи коронавируса. Согласно его мнению, источником распространения вируса стали летучие мыши. Местом распространения называют юг Китая, но вполне допустимо, что источник находился в Юго-Восточной Азии.

"Если бы нужно было сказать, на какой путь (распространения коронавируса — ред.) вы бы поставили, я полагаю, что вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попав затем на ферму диких животных", — публикует мнение эксперта издание The New York Times.

Он отметил, что от летучих мышей COVID-19 мог заразиться один из сотрудников таких ферм либо другие их обитатели — хорьки, барсуки и енотовидные собаки. Эту версию поддержали как множество китайских исследователей, так и участники миссии ВОЗ в ходе совместного обсуждения.

Отдельно отмечается, что в ходе расследования эксперты ВОЗ не получили доступ к личным делам некоторых пациентов, поскольку в Китае медкарты крайне конфиденциальны.

Как сообщал портал "Комментарии", только 20% жителей Украины получили иммунитет к инфекции естественным путем. Эксперты отмечают, что говорить о коллективном иммунитете к этому вирусу пока рано. И хотя наша страна имеет один из самых низких показателей новых выявленных случаев, продолжает находиться в топ-5 стран Европы по наиболее критической ситуации с коронавирусом. Причина в том, что в Украине самый высокий показатель положительных случаев среди всех протестированных — он составляет 18%.

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