От чего умирают украинцы - Госстат опубликовал цифры

За 9 месяцев текущего, 2020 года в Украине скончались 426 687 жителей страны.

По информации Государственной службы статистики, за это время жертвами коронавирусной болезни стали 4,3 тысячи человек, в том числе 228 человек скончались от неидентифицированной инфекции.

Больше всего украинцев умирают от сердечно-сосудистых проблем. Таких за указанный период по этой причине умерло 287 501 человек. На втором месте причиной смерти является онкология — 57 983 человека, от разнообразных инфекционных и паразитарных заболеваний скончались 5 288 человек, 2248 не убереглись от туберкулеза, для 2268 причиной смерти стал СПИД.

От сезонного гриппа и воспаления легких умерло 4 820 человек. Свели счеты с жизнью 4 708 человек, жертвами ДТП и несчастных случаев стали 2 753 человека, утонули 1 259 погибших, жертвами пожаров стали 757 человек. Летальных случаев в результате отравлений зафиксировано 1 136, а вот в результате алкогольного отравления погибло 1 504 человека. Жертвами умышленных убийств стали 993 украинца.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у экс-министра здравоохранения Украины в результате медицинской ошибки умерла молодая жена.





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